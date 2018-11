Potsdam (ots) -Die AfD-Fraktion im Landtag Brandenburg hatte denParlamentarischen Beratungsdienst des Landtages beauftragt, dieVerfassungskonformität des Gesetzentwurfes der Grünen zu prüfen, dadie AfD-Abgeordneten massive Zweifel an der Rechtmäßigkeit desParité-Gesetzes hatten. Birgit Bessin, stellvertretende Vorsitzendeder AfD-Fraktion im Landtag Brandenburg, kommentiert das Ergebnis desRechtsgutachtens: "Innerhalb des vorliegenden Gutachtens bestätigtder Parlamentarische Beratungsdienst unsere Sichtweise, dass dieRegelungen des Gesetzentwurfes der Grünen insgesamt verfassungswidrigund die bisherigen Regelungen stattdessen nicht gegen dasGleichberechtigungsgebot verstoßen. Außerdem hätte bei einer solchenbeabsichtigten paritätischen Vorgehensweise auch zusätzlich das sog."dritte Geschlecht" mitberücksichtigt werden müssen. Das von uns inAuftrag gegebene Rechtsgutachten zeigt deutlich, dass bei der Politikder Grünen ideologisch motivierte Zwangseingriffe in Bürgerrechte,wie hier die Bevormundung per Quote, weiterhin ein natürlicherBestandteil dieser Bevormundungspartei sind. Selbst vorverfassungswidrigen Maßnahmen würden die Grünen nichtzurückschrecken, wenn nicht wir als AfD-Fraktion hier laut STOP rufenwürden."Die Ergebnisse des Rechtsgutachtens des ParlamentarischenBeratungsdienstes des Landtages1. VerfassungswidrigkeitDer Gesetzentwurf verstößt gegen das Verbot der Ungleichbehandlungwegen des Geschlechts (Differenzierungsverbot), gegen dieWahlrechtsgrundsätze der Freiheit und Gleichheit der Wahl und dasdamit verbundene Demokratieprinzip sowie auch gegen denverfassungsrechtlichen Status der politischen Parteien.a) Verstoß gegen das Verbot der Ungleichbehandlung wegen desGeschlechts (Differenzierungsverbot), Die Einführung einesparitätischen Wahlvorschlagsrechts stellt eine an das Geschlechtanknüpfende Ungleichbehandlung dar, die nicht durch dasGleichberechtigungsgebot gerechtfertigt wird und damitverfassungswidrig ist.b) Verstoß gegen die Wahlrechtsgrundsätze der Freiheit undGleichheit der Wahl und das damit verbundene Demokratieprinzip Mitder Einführung paritätischer Wahlvorschläge sind Eingriffe in dieWahlrechtsgrundsätze der Freiheit und der Gleichheit der Wahlgegeben, die weder im Gleichberechtigungsgebot noch imDemokratieprinzip eine Rechtfertigung finden. Im Gegenteil: DasParlament hat nicht ein möglichst genaues Spiegelbild derZusammensetzung der (wahlberechtigten) Bevölkerung zu sein, sondernbesteht aus frei gewählten und mit freiem Mandant ausgestattetenVolksvertretern.c) Verstoß gegen den verfassungsrechtlichen Status der politischenParteien. Das Wahlvorschlagsrecht steht den politischen Parteien zu,in welches ohne verfassungsrechtliche Rechtfertigung durch dasParité-Gesetz eingegriffen werden würde. Außerdem liegt ein Eingriffin die Organisations- und Programmfreiheit ("Tendenzfreiheit") undeine Beeinträchtigung gegen das Gebot der Chancengleichheit vor.2. Verfassungsmäßigkeit des derzeitigen WahlrechtsDas derzeit geltende Landeswahlrecht mit dem dort geregelten"nichtparitätischen" Wahlvorschlagsrecht verstößt nicht gegen dasGleichberechtigungsgebot. Der Gesetzgeber ist daher nicht dazuverpflichtet, ein paritätisch wirkendes Wahlvorschlagsrechteinzuführen oder sonstige zu Gunsten von Frauen wirkendeFördermaßnahmen zu ergreifen.3. Auswirkungen einer Parité-Regelung auf das "dritte Geschlecht"Die Verfassungswidrigkeit des Gesetzesentwurfes wurde bereitsfestgestellt. Aber zusätzlich - wenn es nicht ohnehin schonverfassungswidrig wäre - hätte der Gesetzgeber auch eine Regelung zumsog "dritten Geschlecht" nach der Rechtsprechung desBundesverfassungsgerichtes treffen müssen (1/3 männliche, 1/3weibliche und 1/3 "drittes Geschlecht").Pressekontakt:Detlev FryeTelefon (0331) 966-1880E-Mail: presse@afd-fraktion.brandenburg.deZur Nachrichtenzentrale der AfD-Fraktion Brandenburg:https://www.presseportal.de/nr/130777Soziale Medien:Bei Facebook: http://facebook.com/afdfraktionIm Netz: http://www.afd-fraktion-brandenburg.deBei Twitter: https://twitter.com/AfD_FraktionBBBei Instagram: https://www.instagram.com/afdfraktionbb/Original-Content von: AfD-Fraktion im Brandenburgischen Landtag, übermittelt durch news aktuell