Potsdam (ots) -Zur Gründung eines ostdeutschen Dachverbandes der sog."Migrationsverbände" teilt die stellvertretende Fraktionsvorsitzendeder AfD im Landtag Brandenburg, Birgit Bessin, mit:"Das ist doch keinem normalen Bürger mehr zu vermitteln. BeiWohnprojekten für sogenannte 'Flüchtlinge' in Brandenburg bekommendiese dort z.T. ihre eigenen Sozialarbeiter, eigenesReinigungspersonal und auch Sicherheitspersonal gestellt.Luxus-Maßnahmen, von denen kein Deutscher jemals träumen würde. Bei"Flüchtlingen" wird das von den Verantwortlichen der buntenEinheitspartei aus SPD-Linken-CDU-Grünen wie selbstverständlich ausSteuergeldern bezahlt. Aber die bisher eingesetzten Milliardenreichen offensichtlich noch nicht. Unser Volk soll noch weiter zurKasse gebeten werden: Am Wochenende haben die inzwischen 260 (!)ostdeutschen sogenannten 'Migrantenverbände' einen Dachverbandgegründet. Offensichtliches Ziel: Noch mehr gezielten Druck auf diein Land und Bund regierenden Altparteien auszuüben und noch mehrFördergelder einzutreiben. Offensichtlich soll den sogenannten'Flüchtlingen' auch jeder Behördengang abgenommen werden und siesollen in jeder Lebenslage kostenlose Begleitung und Rechtsberatungerfahren. Das ist nicht hinzunehmen! Damit wird das Bild vomSchlaraffenland Deutschland, in dem von sogenannten 'Flüchtlingen'Einkommen ohne jede Mühe und Arbeit erzielt werden kann und in demstaatlich finanzierte Organisationen eine kostenlose Rundum-Betreuunggarantieren, verfestigt. Ein Bild, das hunderttausendfach viaSmartphone ins Ausland gesendet wird und für den stetigen, nichtabreißenden Strom meist illegaler Wirtschafts- und Messermigrantenverantwortlich ist. Für mich und meine Fraktion ist klar: Es darfnicht noch mehr Geld für sogenannte 'Flüchtlinge' eingesetzt werden,sondern jede Fördermaßnahme der vermeintlichen 'Flüchtlingshilfe'gehört auf den Prüfstand. Das sind Millionen Euro, die niemalsausgegeben werden dürften, wenn sich Land und Bund an geltendeGesetze halten würden. Die genaue Prüfung beginnt nach derLandtagswahl 2019 durch die AfD. Das kann ich heute schonversprechen."Pressekontakt:Detlev FryeTelefon (0331) 966-1880E-Mail: presse@afd-fraktion.brandenburg.deZur Nachrichtenzentrale der AfD-Fraktion Brandenburg:https://www.presseportal.de/nr/130777Soziale Medien:Bei Facebook: http://facebook.com/afdfraktionIm Netz: http://www.afd-fraktion-brandenburg.deBei Twitter: https://twitter.com/AfD_FraktionBBBei Instagram: https://www.instagram.com/afdfraktionbb/Original-Content von: AfD-Fraktion im Brandenburgischen Landtag, übermittelt durch news aktuell