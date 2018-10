Potsdam (ots) -Brandenburgs linke Gesundheitsministerin Karawanskij will alsFolge des Medikamentenskandals der Linken die Arzneimittelaufsichtvom Land an den Bund abgeben und schreibt hilfesuchend einen Brief anCDU-Bundesgesundheitsminister Spahn.Dazu erklärt die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der AfD imLandtag Brandenburg und Mitglied im Gesundheitsausschuss, BirgitBessin:"Karawanskij leistet per Pressemitteilung schon in den erstenWochen im Amt den Offenbarungseid und gibt unumwunden zu, dass ihrMinisterium und das untergeordnete Landesamt nicht in der Lage sind,ihre Aufgaben wahrzunehmen. Kaum vorstellbar, wie immens dieVerzweiflung und Ratlosigkeit bei der Linken in Brandenburg seinmuss, dass sich die frisch importierte Ministerin mit einem Hilferufausgerechnet an die CDU im Bund wendet. Jetzt soll Minister Spahn dieScherben aufkehren, die Golze, Mohr und Hartwig-Tiedt hinterlassenhaben? Man könnte das fast für einen schlechten Scherz halten - beiRot-Rot in Brandenburg nennt sich so etwas leider bis zum 01.09.19noch 'Regieren'. Golze und auch Karawanskij waren und sind nicht inder Lage, Arbeitsbedingungen zu schaffen, die dieArzneimittelkontrolleure dazu bewegen, im Land Brandenburg zuarbeiten. Nach Jahren der sträflichen Versäumnisse in Personalführungund -gewinnung jetzt nach der Bundes-CDU zu rufen, die die Suppe derLinken in Potsdam auslöffeln soll, zeigt nur eines: Sie können nichtregieren, sie wollen nicht regieren und sie werden nicht weiterregieren. Wenn sie nicht schon vorher untergehen, wird das Volk siebei der Landtagswahl in Brandenburg abwählen."Und der gesundheitspolitische Sprecher der AfD-Fraktion, Dr.Rainer van Raemdonck, ergänzt:"Die Arzneimittelkontrolle ist europaweit einheitlich geregelt. Obes der Linken Karawanskij nun gefällt oder nicht, hier in Brandenburgist dafür das Gesundheitsministerium zuständig. Im Moment müssenArzneimittelkontrolleure aus anderen Bundesländern für Einsätze inBrandenburg angelockt werden. Man kann feststellen: Die Linken Golzeund Karawanskij haben Brandenburg unter das Niveau einesEntwicklungslandes gebracht. Die Kontrollen von Herstellung undVertrieb von Arzneimitteln sind nicht mehr mit landeseigenenRessourcen möglich. Mit ihrem Bettelbrief anBundesgesundheitsminister Spahn macht Karanwanskij sich und leiderdamit erneut unser Land lächerlich. Verunsicherte Patienten und einimmenser Imageverlust für Brandenburg - das ist die Bilanz der erstenWochen der neuen linken Ministerin. Eine Schande!"Pressekontakt:Detlev FryeTelefon (0331) 966-1880E-Mail: presse@afd-fraktion.brandenburg.deZur Nachrichtenzentrale der AfD-Fraktion Brandenburg:https://www.presseportal.de/nr/130777Soziale Medien:Bei Facebook: http://facebook.com/afdfraktionIm Netz: http://www.afd-fraktion-brandenburg.deBei Twitter: https://twitter.com/AfD_FraktionBBBei Instagram: https://www.instagram.com/afdfraktionbb/Original-Content von: AfD-Fraktion im Brandenburgischen Landtag, übermittelt durch news aktuell