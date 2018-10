Potsdam (ots) -Der im Gesundheitsskandal der Linkspartei in Brandenburg umgestohlene und möglicherweise unwirksame Krebsmedikamente erheblichunter Druck geratene Chef des Landesgesundheitsamtes, Mohr, istentmachtet worden. Die neue linke Gesundheitsministerin Karawanskijhat ihm die Verantwortung für den Bereich Gesundheit entzogen,belässt ihn aber weiterhin im Amt.Dazu erklärt die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der AfD undMitglied im Gesundheitsausschuss, Birgit Bessin:"Wenn im Arzneimittelskandal einer der Akteure bewiesen hat, dasser Mitverantwortung an der Verunsicherung vieler BrandenburgerKrebspatienten trägt, dann ist das Mohr. Er hatte wohl teilweisekeinerlei Ahnung, was in seinem Haus vor sich geht, hat die Augen vorder erschreckenden Personalnot in der ArzneimittelkontrolleBrandenburgs verschlossen. Und dafür wird er jetzt von der nächstenlinken Ministerin belohnt. Ab sofort hat er noch weniger zu tun,bekommt aber weiterhin seine vollen Bezüge. Jeder Arbeitnehmer, derüber Jahre beweist, dass er seine Aufgaben nicht wahrnimmt, dass erfahrlässig handelt, dass er den Anforderungen in keiner Weise gerechtwird, bekommt irgendwann seine Kündigung. Und was machen die Linkenmit Mohr? Die belohnen ihn für seine verantwortungslose Schlamperei.Die Ministerin hofft wohl: Wenn er nichts mehr zu tun hat, macht erauch nichts mehr falsch. Die AfD-Fraktion hat schon während ihrerAufklärungsarbeit im Arzneimittelskandal schnell erkannt, wie großdie Verantwortung Mohrs war und ist. Deshalb haben wir frühzeitigseine Entlassung gefordert. Hier hat sich an unserer Position nichtsgeändert. Mohr muss unverzüglich entlassen werden. Schluss mit demlinken Gewurschtel: Das Landesgesundheitsamt braucht einen Chef, dersich für die Gesundheit der Brandenburger einsetzt. Das ist eineSelbstverständlichkeit - aber wohl nicht, wenn Linke (gerade noch so)regieren."Pressekontakt:Detlev FryeTelefon (0331) 966-1880E-Mail: presse@afd-fraktion.brandenburg.deZur Nachrichtenzentrale der AfD-Fraktion Brandenburg:https://www.presseportal.de/nr/130777Soziale Medien:Bei Facebook: http://facebook.com/afdfraktionIm Netz: http://www.afd-fraktion-brandenburg.deBei Twitter: https://twitter.com/AfD_FraktionBBBei Instagram: https://www.instagram.com/afdfraktionbb/Original-Content von: AfD-Fraktion im Brandenburgischen Landtag, übermittelt durch news aktuell