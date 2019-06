Potsdam (ots) - Brandenburgs SPD-Bildungsministerin Ernst hatSchulen und Schulämter dazu aufgefordert, "konsequent gegenSchulpflichtverletzung vorzugehen". Angesichts der öffentlichenAufforderung von zahlreichen Politikern der Altparteien zumSchulschwänzen im Rahmen der "Fridays-for-future"-Demonstrationenhatte die AfD-Fraktion bereits im April einen Antrag in den Landtageingebracht (Drucksache 6/11018), der die Landesregierung dazuaufforderte, die Einhaltung der Schulpflicht durchzusetzen.Dazu die bildungspolitische Sprecherin der AfD-Fraktion, BirgitBessin:"Das verlogene Verhalten von Bildungsministerin Ernst istschizophren und an Dreistigkeit kaum zu überbieten. Wenn sie von denSchulen und Schulämtern plötzlich ein konsequentes Vorgehen gegenSchulpflichtverletzung fordert, dann verlangt sie genau das, was vonihrer eigenen Partei bis hin zu Mitgliedern der Bundesregierung offensabotiert wurde. Die Schulen und Schulämter sollten Frau Ernst beimWort nehmen und als Erstes im Willy-Brandt-Haus sowie im Kanzleramtnach dem Rechten sehen - dort sitzen nämlich die offenen Anstifterzum massenhaften Schulschwänzen. Wenn die Partei von Frau Ernstwirklich etwas gegen Schulschwänzen einzuwenden hätte, dann hätte sieim Landtag den Antrag unserer Fraktion annehmen müssen, der nur dasSelbstverständliche forderte - nämlich die Einhaltung derSchulpflicht.Im Bildungsausschuss war übrigens die seltsame Aussage zuvernehmen, dass das Ministerium erstaunt über die hohe Zahl derSchulschwänzer in Brandenburg sei. Auch diese vorgespielteAhnungslosigkeit macht sprachlos. Jeder weiß, warum Schüler derzeiteinen denkbar geringen Anreiz zum Schulbesuch haben, nachdem dieSchulpflicht im Zuge des Ökowahns faktisch außer Kraft gesetzt wurde.Wenn die Kritik an der unverhohlenen politischen Duldung desSchulschwänzens von zahlreichen Altpartei-Politikern allen Ernstesals Spießigkeit und Kleinkariertheit abgetan wird, dann braucht mansich nicht darüber zu wundern, wenn Schüler die politische Einladungzur Faulenzerei gerne annehmen. Selbstverständlich wird mit diesemVerhalten der Altparteien aber auch jenseits der Schulpflicht diegenerelle Verachtung von Rechtsstaatlichkeit und Gesetzen massivgefördert.Wenn Bundesminister und sogar die Kanzlerin öffentlich Schüler zumGesetzesbruch auffordern und Recht zur Verhandlungsmasse erklären,das gegenüber hehren Werten wie Umweltschutz als nachrangigeinzustufen sei, dann wird die Axt an den Rechtsstaat und damit andie freiheitlich-demokratische Grundordnung gelegt. SolangeBildungsministerin Ernst diese Zustände nicht deutlich kritisiert,ist ihre plötzliche Aufforderung zur Einhaltung der Schulpflichtvollkommen unglaubwürdig."Pressekontakt:Detlev FryeTelefon (0331) 966-1880E-Mail: presse@afd-fraktion.brandenburg.deZur Nachrichtenzentrale der AfD-Fraktion Brandenburg:https://www.presseportal.de/nr/130777Soziale Medien:Bei Facebook: http://facebook.com/afdfraktionIm Netz: http://www.afd-fraktion-brandenburg.deBei Twitter: https://twitter.com/AfD_FraktionBBBei Instagram: https://www.instagram.com/afdfraktionbb/Original-Content von: AfD-Fraktion im Brandenburgischen Landtag, übermittelt durch news aktuell