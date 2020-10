Birger Dehne: Wirtschaft trifft soziales Engagement: Die Birger Dehne Stiftung unterstützt die Forschung im öffentlichen Gesundheitssystem

Hannover (ots) - Immobilienmogul Birger Dehne lebt und agiert von der Öffentlichkeit zurückgezogen. Er hat sein Imperium unbeobachtet aufgebaut. Im Stillen leistet seine Birger Dehne Foundation einen Beitrag zur Forschung im Gesundheitswesen.Seit mehr als 20 Jahren ist der 42-jährige Unternehmer, Investor und Immobilien-Experte Birger Dehne spezialisiert auf den Wohnungsbau und den Kauf von Immobilien. Durch gezielte Aufwertung von Wohnungen und ganzen Quartieren macht er diese wieder zu lebenswerten Orten. So - und auch durch seine Stiftungsarbeit - möchte er den Menschen etwas von seinem eigenen Erfolg zurückgeben.Unternehmer Birger Dehne investiert nicht nur in Immobilien, sondern auch in die WissenschaftDie Birger Dehne (https://capiterra.li/) Foundation fördert gemeinnützige Projekte in den Bereichen Forschung, Wissenschaft und Umweltschutz. Mithilfe regelmäßiger Spenden möchte Dehne soziale Verantwortung übernehmen. Er ist froh, als erfolgreicher Player am deutschen Immobilienmarkt in der Lage zu sein, zu stiften. Erst kürzlich wurden wieder über 70 Millionen Euro in Stiftungen eingebracht.Die Birger Dehne (https://www.wz.de/wirtschaft/experte-birger-dehne-spricht-ueber-mehrfamilienhaeuser-als-kapitalanlage_aid-53257829) Stiftung finanziert unter anderem die Erforschung und Bekämpfung von übertragbaren Krankheiten, sowie die Förderung des öffentlichen Gesundheitssystems in Deutschland. Dieses Ziel gewinnt natürlich gerade in Zeiten von Corona immer mehr an Relevanz und soll in den nächsten Jahren noch weiterentwickelt werden.Birger Dehne - Der Selfmademan mit WeitblickBirger Dehnes große Karriere begann mit einem Schulpraktikum, das er mit 16 Jahren in der Immobilienbranche absolvierte. Während er dort in einer Immobilienfirma arbeitete, sah er schnell, dass hier ein spannender Markt darauf wartete, entdeckt zu werden. Er erkannte das Potenzial von Mehrfamilienhäusern in B-, C- und D-Lagen, die zum großen Teil völlig vernachlässigt wurden und unter Investoren zu Unrecht als unattraktiv galten.Seine Leidenschaft und sein begeistertes Interesse an der Immobilienbranche brachten ihn schnell weiter. Während seine Kommilitonen feiern gingen und faulenzten, gründete Dehne als Student sein erstes Unternehmen: eine Eventfirma, über die er in wenigen Jahren das Startkapital für seine Immobilienkarriere erwirtschaftete. Mit Mitte Zwanzig begann Birger Dehne, Immobilien zu kaufen - damals noch zu einem Schnäppchenpreis, der heute gar nicht mehr vorstellbar ist.Rund 20 Jahre später gehört er zu den größten privaten Wohnungsbesitzern in Deutschland. Birger Dehnes Vermögen hat sich - dank seines untrüglichen Gespürs für gewinnbringende Immobilien und der Vorausahnung steigender Immobilienpreise - immer weiter vermehrt.Birger Dehne: Immobilienbesitzer zu sein, bedeutet auch, ethischen Grundsätzen zu folgenDoch mit dem Erfolg steigt für Birger Dehne (https://www.birgerdehne.de) auch die soziale Verantwortung. Abseits seiner Stiftung und Spenden unterstützt er vor allem die Quartiersentwicklung innerhalb der deutschen Städte. Allein in diesem Jahr kaufte er tausende Wohnungen in Wohnanlagen in Nordrhein-Westfalen und im Norden Deutschlands.Hier hat er vor allem die Nachhaltigkeit immer im Blick. Renovierungen, Sanierungen und Modernisierungen stehen auf dem Plan, damit die Gebäude nicht nur in ihrem Wert steigen, sondern auch einen lebenswerten Wohnraum für Mieterinnen und Mieter bieten. So schafft Birger Dehne es, bezahlbare Wohnungen zu erhalten. Zudem hat die Aufwertung der Wohnquartiere einen dauerhaften Effekt: Sie unterstützt ein attraktives Stadtbild, was dazu führt, dass die Menschen in ihrer Heimat gerne wohnen.Birger Dehne zeigt die Immobilienwirtschaft einmal von einer ganz anderen Seite: sozial, uneigennützig und verantwortungsbewusst.Pressekontakt:Capiterra Group GmbHPflugstrasse 209490 Vaduz,LiechtensteinTel.:+423 22 02 02 -0info@capiterra.liOriginal-Content von: Birger Dehne, übermittelt durch news aktuell