Bird Construction: War das hier wirklich zuzutrauen?

Der Kurs der Aktie Bird Construction steht am 18.06.2019, 09:07 Uhr an der heimatlichen Börse Toronto bei 5,73 CAD. Der Titel wird der Branche "Bauwesen" zugerechnet.

Die Aussichten für Bird Construction haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Bird Construction wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An fünf Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt einem Tag. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Buy"-Einschätzung. Dadurch erhält Bird Construction auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Buy"-Bewertung.

2. Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Bird Construction-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 6,82 CAD. Damit liegt der letzte Schlusskurs (5,74 CAD) deutlich darunter (Unterschied -15,84 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als "Sell" Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Auch für diesen Wert (6,64 CAD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-13,55 Prozent), somit erhält die Bird Construction-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. Die Bird Construction-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem "Sell"-Rating versehen.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Bird Construction mit einer Rendite von -21,93 Prozent mehr als 31 Prozent darunter. Die "Bauwesen"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 9,69 Prozent. Auch hier liegt Bird Construction mit 31,62 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.