Birchgrove wählt Yardi-Software zur Verwaltung seines Portfolios für betreutes Wohnen

London (ots/PRNewswire) -Britischer Anbieter von betreuten Wohnungen unterstütztWachstumsstrategie mit der zentralisierten, cloudbasiertenImmobilienverwaltungs- und Buchhaltungsplattform von YardiBirchgrove hat sich zur Verwaltung seines neuen Portfolios anhochwertigen betreuten Wohnungen für Bewohner über 65 Jahren fürYardi Voyager® (https://www.yardi.com/uk/products/yardi-voyager-residential/?utm_source=press_release&utm_campaign=birchgrove)entschieden. Die Firma, die das Angebot als Alternative zuPflegeheimen, dem Leben bei der Familie oder dem Verkleinernbetrachtet, wird die Yardi-Plattform für dasInteressenten-Engagement, das Mietmanagement, dasImmobilienmanagement und als Kernbuchhaltungssystem nutzen.(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/676064/Yardi_Logo.jpg )"Bei Birchgrove ist es unsere Priorität, attraktive undkomfortable Mietwohnungen anzubieten und gleichzeitig die Sicherheitund Gesellschaft von Gemeinschaftsräumen und -einrichtungen zuermöglichen. Wir sind froh, dass wir uns für die Einführung von Yardientschieden haben", sagt Honor Barratt, Geschäftsführer vonBirchgrove. "Die Voyager-Plattform hilft uns bei der Automatisierungund Zentralisierung des Mietmanagements und der Objektbuchhaltung.Dadurch können wir uns auf das konzentrieren, worauf es ankommt -unsere Bewohner."Birchgrove ist ein neu gegründetes Unternehmen, das von dem sozialengagierten Fondsmanager Bridges Fund Management finanziert wird. DasPortfolio umfasst derzeit ein abgeschlossenes Bauprojekt in Sidcup,Kent, und zwei in der Entwicklung in Woking und Ewell Village. DasUnternehmen hat sich für Yardi entschieden, um dasImmobilienmanagement zu rationalisieren, die betriebliche Effizienzzu steigern und die Transparenz des Portfolios zu erhöhen."Wir freuen uns, dass sich Birchgrove im Rahmen dieses neuenProjekts für Yardi als Technologieanbieter entschieden hat", sagteNeal Gemassmer, Vice President of International bei Yardi. "YardiVoyager wird den Mietmanagementprozess automatisieren, um Birchgrovein die Lage zu versetzen, sich auf einen außergewöhnlichenKundenservice zu konzentrieren und eine starke technologischeGrundlage für zukünftiges Wachstum zu schaffen."Informationen zu BirchgroveGemeinsam mit Bridges Fund Management glaubt Birchgrove, dass diederzeitigen Wohnmöglichkeiten für Menschen ab 65 Jahren Rentnerausschließen, die keinen weiteren Hauskauf tätigen wollen. BetreutesWohnen zur Miete ist das fehlende Stück im Wohnraum-Puzzle: nicht dasRichtige für alle, aber perfekt für einige. Weitere Informationenfinden Sie unter: birchgrove.life (https://www.birchgrove.life/).Informationen zu YardiYardi entwickelt und unterstützt branchenführende Vermögens- undImmobilienmanagement-Software, die in verschiedenstenImmobiliengesellschaften jeglicher Größenordnung zum Einsatz kommt.Das 1984 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in SantaBarbara, Kalifornien, und betreut weltweit Kunden von Niederlassungenin Australien, Asien, Nahost, Europa und Nordamerika aus. WeitereInformationen finden Sie auf yardi.com/de (https://www.yardi.com/uk/?utm_source=press_release&utm_campaign=birchgrove).Pressekontakt:Martin GednyYardi Systems Inc.+44(0)1908-308400Martin.Gedny@Yardi.comOriginal-Content von: Yardi, übermittelt durch news aktuell