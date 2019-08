Birchcliff Energy: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Weitere Suchergebnisse zu "Blue Cap":

Für die Aktie Birchcliff Energy stehen per 15.08.2019, 10:45 Uhr 2.11 CAD an der Heimatbörse Toronto zu Buche. Birchcliff Energy zählt zum Segment "Öl & Gas Exploration & Produktion".

Birchcliff Energy haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Birchcliff Energy wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An vier Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt einem Tag. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Buy"-Einschätzung. Dadurch erhält Birchcliff Energy auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Buy"-Bewertung.

2. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Birchcliff Energy liegt mit einer Dividendenrendite von 5 Prozent aktuell nur leicht unter dem Branchendurchschnitt. Die "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche hat einen Wert von 5,2, wodurch sich eine Differenz von -0,2 Prozent zur Birchcliff Energy-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Hold"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

3. Analysteneinschätzung: Für Birchcliff Energy liegen aus den letzten zwölf Monaten 2 Buy, 1 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Birchcliff Energy vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 5,08 CAD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (2,1 CAD) könnte die Aktie damit um 142,06 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Birchcliff Energy-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.