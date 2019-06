Birchcliff Energy: Tief bewertet?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Birchcliff Energy, die im Segment "Öl & Gas Exploration & Produktion" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 25.06.2019, 03:50 Uhr, an ihrer Heimatbörse Toronto mit 2,7 CAD.

Unsere Analysten haben Birchcliff Energy nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Analysteneinschätzung: Birchcliff Energy erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 3 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 2 "Buy"-, 1 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Birchcliff Energy vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (5,83 CAD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 115,25 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 2,71 CAD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. Birchcliff Energy erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.

2. Fundamental: Die Aktie von Birchcliff Energy gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 10,63 insgesamt 86 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch", der 77,69 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Birchcliff Energy-Aktie hat einen Wert von 55,81. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Hold"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (81,01). Der RSI25 liegt bei 81,01, was bedeutet, dass Birchcliff Energy hier überkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als "Sell" eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Sell"-Rating für Birchcliff Energy.