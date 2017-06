Biotype Diagnostic GmbH baut 2017 Geschäftsbereich OEM weiter aus (FOTO)

Dresden (ots) -Die Biotype Diagnostic GmbH hat sich seit der Gründung 1999 mitder Entwicklung und Vermarktung von herausragendenmolekulardiagnostischen Systemen in Forensik, Dermatologie undLeukämie international etabliert. Eine weitere wichtige Säule ist dieAuftragsproduktion von komplexen Testsystemen für Global-Player, wiez.B. die QIAGEN GmbH. Der OEM-Geschäftsbereich wird jetzt ausgebautund die herausragende Kompetenz der Biotype bei derAuftragsentwicklung und -produktion von Multiplex-PCR-Assays in neuenThemengebieten eingesetzt.Neuer Geschäftsbereich: Life Science Research & Manufacturing(LSR&M)"Die OEM-Produktion war schon immer ein wichtiges wirtschaftlichesStandbein der Biotype. Dabei reicht der Leistungsumfang bereits jetztvon Entwicklungs- und Herstellungsaufträgen einzelner Kit-Komponentenüber komplette molekulargenetische Testsysteme bis hin zu molekularenQualitätsstandards. Durch den Anfang 2017 abgeschlossenen,GMP-konformen Ausbau des Produktionsbereiches sind wir jetzt einenSchritt weiter und mit unserer neu geschaffenen LSR&M-Unit bereit fürweitere spannende Entwicklungen", erläutert Dr. Wilhelm Zörgiebel,geschäftsführender Gesellschafter des Unternehmens.Langjähriger Geschäftspartner für die QIAGEN GmbH DeutschlandSeit 2009 liefert die Biotype forensische Testsysteme an dieQIAGEN Deutschland GmbH. Parallel dazu wurden 2016 mehrereModaplex-Auftragsentwicklungen für die Biotype Innovation GmbH, einJoint Venture mit QIAGEN, erfolgreich abgeschlossen und an dieProduktion übergeben. Das Unternehmen ist ISO 9001/13485 zertifiziertund vermarktet eigene molekulardiagnostische Assays weltweit. Zu denProdukte zählen die Multiplex-PCR Systeme MycoDerm zum Nachweis vonDermatomykosen, AMLplex bei akuter myelonischer Leukämie und dieChimärismusprodukte Chimera, DipScreen/DipQuant mit denWeiterentwicklungen DigitalScreen/DigitalQuant als exzellente Toolsvor und nach der Stammzelltransplantation.Die Expertise der Biotype umfasst nahezu alleMultiplex-PCR-Technologien für die Untersuchung humaner, tierischer,bakterieller und fungaler DNA-Proben. Zukünftig stehen auchdiagnostische Anforderungen rund um die "Companion Diagnostics" imFocus.In der Pipeline: Hot Start Taq-PolymeraseZum erweiterten OEM-Portfolio gehören jetzt auch assoziierteVerbrauchsmaterialien für molekulargenetische Assays, dieindividuellen Produktanforderungen gerecht werden müssen (wie z.B.garantierte DNA-Freiheit). Hierfür bietet die Biotype demnächst eineleistungsstarke Hot Start Taq-Polymerase an.Kompetente Lösungen über den gesamten Produktrealisierungsprozess"Auch Dienstleistungen, rund um die Entwicklung und Zulassung vonIVD-Produkten werden nun angeboten," erläutert Dr. Kathleen Clauß,zuständige Produktmanagerin für den OEM-Bereich: "Denn oft sind es zukomplexe regulatorische Anforderungen, Unsicherheiten bei derFörderantragstellung, klinischen Studien oder Zulassungsfragen, dieeine Produktrealisierung verhindern."Darin begründet ist die Intension des OEM-Geschäftsbereiches derBiotype: "Was beim Start-Up noch an Erfahrung fehlt, gleichen wir mitExpertise aus; was beim etablierten Unternehmen und Global-Playerkeinen Platz im Entwicklungs- oder Herstellungsplan findet,übernehmen wir."Über die Biotype Diagnostic GmbH: Die Biotype Diagnostic GmbH istein innovatives und dynamisches Biotechnologieunternehmen ausDresden, das seit über einem Jahrzehnt Erfahrung in der Entwicklung,Produktion, Validierung und dem Vertrieb von Testsystemen auf demGebiet der DNA-Analytik besitzt. Die molekulargenetischen Lösungender Biotype setzen neue Standards in der Multiparameterdiagnostik undhelfen medizinische Fragestellungen auf genetischer Ebeneabzuklären. Das Unternehmen arbeitet eng mit vielenwissenschaftlichen Partnern, wie z.B. Universitäten und Institutender Max-Planck- und der Fraunhofer-Gesellschaft zusammen.Keywords: Biotype Diagnostic GmbH, OEM, kundenspezifischeLösungen, Auftragsproduktion, Auftragsentwicklung,molekulargenetische Assays, Multiplex-PCR, Produktentwicklung,Produktoptimierung, molekulargenetische Diagnostik, CompanionDiagnostic, Biomarker, Life Science Research and DevelopmentPressekontakt:Biotype Diagnostic GmbHDr. Kathleen ClaußMoritzburger Weg 6701109 DresdenTel.: ++ 49 351 8838 445k.clauss@biotype.dewww.biotype.deOriginal-Content von: Biotype Diagnostic GmbH, übermittelt durch news aktuell