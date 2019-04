Biotulin meets Heiner Lauterbach / Interview mit Heiner Lauterbach über Biotulin (FOTO)

Aachen (ots) -Die Philosophie von Biotulin ist es, Kosmetikprodukte zuentwickeln, die die Menschen begeistern. Die Natur zum Vorbildnehmen, keine Tierversuche und keine chemischen Zusätze sind für alleProdukte von Biotulin Selbstverständlichkeiten. Auch der Verzicht vonfesten Mikroplastik ist oberstes Gebot.Biotulin ist es gelungen, eine kosmetische Revolution auszulösenund die Beauty Welt zu verändern.Die nationale und internationale Presse überschlägt sich. Glaubtman den Medien, vertrauen u.a. Kate Middleton, Michelle Obama, MeghanMarkle, Leonardo Dicaprio und viele andere mehr, Biotulin alsnatürliches Anti-Falten Mittel. Eine unabhängige Wirksamkeitsstudiehat gezeigt, dass Biotulin bereits innerhalb von nur 1 Stunde Faltensichtbar reduziert.Markenbotschafter von Biotulin in Deutschland ist der bekannte undbeliebte Schauspieler Heiner Lauterbach.1. Herr Lauterbach. Sie machen Werbung für ein Anti-Falten-Gel.Wie kamen Sie darauf?Aufmerksam wurde ich auf Biotulin über eine Maskenbildnerin vonmir. Sie schwärmte dermaßen davon, dass ich es ausprobierte. Und wassoll ich sagen - heute schwärme ich davon.2. Benutzen Sie Biotulin auch selber?Na klar. Ich wäre ja blöd, wenn ich ein Produkt, von dem ichüberzeugt bin nicht benutzen würde.3. Was empfehlen Sie den Menschen?Na Biotulin, was sonst?4. Was überzeugt Sie am meisten?Die Wirksamkeit in Verbindung mit pflanzlichen Wirkstoffen.Pressekontakt:MyVitalSkin GmbH & Co KGMonschauer Straße 12, 52076 Aacheninfo@biotulin.de 0241-53106365Original-Content von: MyVitalSkin GmbH & Co KG, übermittelt durch news aktuell