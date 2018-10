Biotulin als Aussteller auf der COSMOPROF / Kosmetikunternehmen aus Deutschland expandiert in Asien

Aachen (ots) - Biotulin schreibt seine Erfolgsgeschichte weiter.Nachdem das Anti-Falten-Gel in Europa und den USA den Kosmetikmarkterobert hat, schreitet die Expansion weiter. Nächstes Ziel: Asien.Aus diesem Grund hat das Unternehmen eine eigene Präsenz auf derweltweit größten Kosmetikmesse der COSMOPROF in Hong Kong. Vom 14.bis 16. November präsentiert sich Biotulin den internationalenFachbesuchern.Biotulin ist mit seiner einzigartigen Rezeptur gegen Falten einesder beliebtesten und innovativsten Kosmetikartikel der Welt. Das inDeutschland produzierte Produkt ist ein rezeptfreies, durchsichtigesGel und ist mit seinem Wirkungsergebnis mit einer Botulinum ToxinBehandlung vergleichbar. Der Wirkstoff Biotulin entspannt dieGesichtszüge und Krähenfüsse, Stirnfalten, Glabella zwischen denAugenbrauen, werden sichtbar geglättet. Wirksamkeitsstudien habennachgewiesen, dass bereits innerhalb von nur 1 Stunde sichtbareErgebnisse erzielt werden.Eines der Hautwirkstoffe in Biotulin ist Spilanthol, einLokalanäthetikum, das aus dem Extrakt der Planze Acmella Oleracea(Parakresse) gewonnen wird. Es reduziert die Muskelkontraktion unddie Gesichtszüge entspannen sich. Kleine Fältchen, besonders um dieAugenpartie und zwischen den Augenbrauen, lösen sich auf.Das Gel wird wie eine Lotion aufgetragen, es zieht schnell in dieHaut ein, glättet und strafft diese, allerdings ohne eineunnatürliche Maskenbildung. Selbstverständlich unterstützt Hyalurondie Wirksamkeit von Biotulin. Hyaluronsäure polstert die Hautzusätzlich auf, stützt kollagene und elastine Fasern. Ihr optischhautstraffender und glättender Effekt, ist sehr gut und sofort zusehen.Mehr Informationen zu Biotulin finden Sie unter: www.biotulin.dePressekontakt:MyVitalSkin GmbH & Co KGMonschauer Straße 1252076 AachenTel: 0241-53106365info@biotulin.deOriginal-Content von: MyVitalSkin GmbH & Co KG, übermittelt durch news aktuell