Biotricity-Aktie: Bietet Anlegern eine bedeutende Kaufgelegenheit!

Am Donnerstag, den 26. August 2021, hat Biotricity, Inc. (NASDAQ:BTCY) an der Nasdaq notiert, nachdem es 15 Millionen US-Dollar für sein weiteres Wachstum und seine Expansion aufgebracht hat. Biotricity ist ein Herzüberwachungs- und Datenmanagementunternehmen im Bereich der Medizintechnik, das mit seinem Flaggschiff Bioflux eine aktive, qualitativ hochwertige Überwachung in Echtzeit rund um die Uhr und eine hochwertige klinische Diagnostik anbietet.

