Biotest überzeugt mit neuem Präparat!

Liebe Leser,

letzte Woche überschlugen sich die Nachrichten bei Biotest, denn das Unternehmen konnte zuletzt einen Erfolg in Sachen Zulassung verbuchen. Rainer Lenzen hat sich Biotest letzte Woche deshalb genauer angesehen:

Das Erfolgserlebnis! Kürzlich hat die Europäische Kommission den rekombinanten Gerinnungsfaktor VIII abgesegnet, welcher als Mittel unter dem Namen Vihuma(R) bekannt ist. Biotest, als Anbieter von Plasmaproteinprodukten und biotherapeutischen Arzneimitteln, will Vihuma(R) schon ab Anfang April in Deutschland vertreiben.

Welteroberer? Vihuma(R) stammt aus einer humanen Zelllinie und weist natürlichere Strukturen auf, die dem humanen Faktor VIII ähnlicher sind als andere Präparate, die mithilfe von Hamsterzellen produziert werden. Es ist zur Behandlung und Vermeidung von Blutungen bei Patienten mit Hämophilie A, also angeborenem Faktor VIII-Mangel, im Einsatz und sowohl für Kinder als auch für Erwachsene geeignet. Die Zulassung für das Mittel wurde auch in der Schweiz eingereicht und mit etwas Glück kann Biotest die Vermarktung dort im vierten Quartal beginnen.

Glückliche Portfolioergänzung! Thomas Becker, Senior Director Hämatologie bei Biotest, hat in einer Pressemitteilung mitgeteilt: „Wir führen mit einem rekombinanten Faktor VIII-Präparat aus einer humanen Zelllinie, das viele Vorzüge eines natürlichen plasmatischen Gerinnungsfaktors aufweist, unsere Strategie, besonders verträgliche Präparate einzusetzen, konsequent fort. Wir können nun Patienten, die sich zusammen mit ihrem Arzt oder ihrer Ärztin bewusst für ein rekombinantes Faktor VIII-Präparat entscheiden, eine Alternative anbieten.“

Tatsächlich scheint Vihuma(R) für Biotest eine geglückte Portfolioergänzung zu sein. Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Ein Beitrag von Jennifer Diabatè.