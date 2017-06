Biotest: Das sagen die Analysten!

Liebe Leser,

letzte Woche konnten die Aktionäre von Biotest auf neue Analystenmeinungen zurückgreifen. Ethan Kauder hat sich diese genauer vorgenommen, denn auch wenn das erste Quartal bei der Biotest AG nicht so erfolgreich verlaufen ist, wie gewünscht, so halten sich die Kursverluste doch in Grenzen. Viele Experten halten Biotest aber für überbewertet.

Kepler Chevreux! Analystin Natalia Bobo rät von voreiligen Verkäufen ab, denn dass die Eckdaten zum Jahresauftakt unter den Erwartungen geblieben seien, hänge in erster Linie mit den Schwierigkeiten mit der Produktion des Präparates Humanalbumin zusammen. Rechnet man diesen Sondereffekt heraus, komme man sogar auf eine Umsatzsteigerung.

Hack & Aufhäuser! Torben Teichler ist ebenfalls der Meinung, dass die Ergebnisse deutlich von dieser Problematik mit Humanalbumin ausgebremst wurden. Er senkte das Kursziel daraufhin leicht, ließ die Einstufung mit „Halten“ jedoch vorerst unverändert. Für Analystin Marietta Miemitz (Equinet) kommt die Nachricht über das schwache erste Quartal und die Ursache dafür nicht überraschend. Auch sei bereits im Vorfeld mit dem gesenkten Ausblick gerechnet worden, so die Expertin.

Ethan Kauder hat die neuen Analystenempfehlungen im Überblick zusammengefasst

(Analyst: Einstufung – Kursziel in Euro (Abstand zum Kurswert in Prozent):

Hauck & Aufhäuser: „Hold“- 19,00 Euro (-10 %)

Equinet: „Neutral“ – 19,00 Euro (-10 %)

Kepler Cheuvreux: „Hold“ – 15,60 Euro (-26 %)

