Biotest: Das ist dran an den Übernahmemeldungen! (Teil 2)

eine chinesische Investmentgruppe will Biotest übernehmen. Das Pharmaunternehmen bestätigte in einer Pressemitteilung, dass es mit der Creat Group Corporation (Creat) über einen potenziellen Zusammenschluss der beiden Firmen verhandelt.

„Vorstand und Aufsichtsrat begrüßen die Verhandlungen“

„Vorstand und Aufsichtsrat begrüßen die Verhandlungen“, kommentiert Biotest in der Unternehmensmitteilung. Ein Zusammenschluss mit dem Interessenten, den Biotest als langfristig orientierten strategischen Investor bezeichnet, würde demnach die notwendigen Investitionen in Fertigungsanlagen sowie Produkte und auf diese Weise die Umsetzung von „Biotest Next Level“, der Strategie des deutschen Pharmaunternehmens, fördern.

Hauptversammlung wird verschoben!

Laut Biotest laufen die Verhandlungen weiterhin. Es gebe keine Garantie, „dass eine endgültige Vereinbarung zwischen den Parteien erzielt werden kann oder dass ein Angebot in dieser Form unterbreitet wird“.

Ein potenzielles Geschäft sei nach wie vor Gegenstand abschließender Verhandlungen über die Vereinbarung eines Business Combination Agreement, also einem Zusammenschluss der Unternehmen. Zudem seien die Abschlüsse der Risikoprüfung sowie der erforderlichen Finanzierungszusagen und einer Vereinbarung mit Biotest-Hauptaktionär OGEL Gegenstand abschließender Verhandlungen.

Aufgrund der andauernden Gespräche hat das deutsche Pharmaunternehmen beschlossen, die eigentlich für den 10. Mai 2017 geplante Hauptversammlung zu vertagen. Über das neue Datum will Biotest in Kürze informieren.

Ein Beitrag von Rainer Lenzen.