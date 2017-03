Biotest: Ist die Aktie wirklich fair bewertet?

Lieber Leser,

die Biotest-Aktie legte in diesen Tagen den Jahresfinanzbericht vor. Die Zahlen wurden jedoch von der Nachricht, ein chinesischer Investor wolle Biotest übernehmen, überschattet. Ob es dazu kommt, steht noch in den Sternen, denn bisher wurden nur Gespräche geführt. Das Angebot der Chinesen liegt dem Vernehmen nach bei 940 Mio. Euro. Das Unternehmen selbst strebt einen Aktienkurs von 28,50 Euro je Stammaktie an. Für die Vorzugsaktien sollen 19,00 Euro je Papier gezahlt werden. Schauen wir in den aktuellen Jahresbericht rein.

Umsätze steigen vor allem im Ausland

Biotest konnte die gesamten Umsätze um 3,5 % gegenüber dem Vorjahr steigern. Den größten Anteil davon trug der Umsatz im Ausland für das Kerngeschäft Plasma bei. Andere Segmente wie Therapie verzeichneten Umsatzrückgänge. Auch der Umsatz im Inland fiel um 12,2 %. Dennoch konnte das Nettoergebnis aufgrund deutlich verringerter Forschungs- & Entwicklungskosten um 27,8 % auf 34,5 Mio. Euro gesteigert werden. Das EBITDA stieg um 46,4 %.

Wie wird die Aktie derzeit bewertet?

Das Ergebnis je Aktie ist damit auf 0,86 Euro gestiegen. Das aktuelle KGV beträgt 27,5. Schauen wir uns das historische Median-KGV an, so beträgt dieses 23,7. Damit müsste der Kurs bei knapp 20 Euro liegen. Bleibt der aktuelle Aufschlag aufgrund der Übernahmespekulation unberücksichtigt, so kann man annehmen, dass das Unternehmen an der Börse fair bewertet war. Ein Vergleich zum Industrie-Median KGV von 34 macht sogar eine Unterbewertung zum gegebenen Zeitpunkt sichtbar.

Ein Beitrag von Rami Jagerali.