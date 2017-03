Biotest-Aktie: Was ist passiert?

Die Biotest-Aktie fällt heute massiv in den Keller - noch am 16. März kletterte der Titel des SDax-Konzerns noch auf ein neues 12-Monats-Hoch bei 18,94 Euro. Dabei können sich Anleger alleine seit Jahresauftakt 2017 über einen Kursgewinn in Höhe von 38% freuen. Hintergrund für den aktuellen Kurseinbruch ist eine aktuelle Meldung aus den USA: Demnach wird ImmunoGen eine im...