Biotechunternehmen Biotest blitzt bei Kooperationspartner ab

DREIEICH (dpa-AFX) - Schlechte Nachrichten für das Biotechunternehmen Biotest : Der Kooperationspartner ImmunoGen aus den USA will sich nicht an der Entwicklung und Vermarktung eines Antikörper-Wirkstoff-Konjugats von Biotest in den USA beteiligen.



Das teilte das im SDax notierte Unternehmen am Freitag mit. Dadurch entgeht Biotest eine Zahlung in Höhe von rund 15 Millionen US-Dollar. Bei Anlegern kam das nicht gut an, die Aktie gab zum Handelsstart gut 9 Prozent nach. Bereits vorbörslich war sie zweistellig eingebrochen.

Biotest und das US-Unternehmen haben seit 2006 eine Kooperations- und Lizenzvereinbarung über die Nutzung der Toxinkopplungs-Technologie von ImmunoGen für das Entwicklungsprodukt Indatuximab Ravtansine (BT-062) von Biotest. Die gemeinsame Vermarktung in den USA war eine Option, die ImmunoGen nun nicht ausüben will. Der Wirkstoff wird derzeit in einer Phase-I/IIa-Studie bei Multiplem Myelom getestet. Das ist eine bösartige Erkrankung des Knochenmarks. Eine weitere Studie zur Behandlung von sogenannten soliden Tumoren bei Brustkrebs und Blasenkrebs wird derzeit ausgewertet./she/men/fbr