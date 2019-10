Biotechnologisch hergestelltes Kollagen: GELITA & Geltor unterzeichnen Absichtserklärung zur Vermarktung in Nahrungsergänzungsmittel, einem Markt mit enormem Wachstumspotenzial (FOTO)

Eberbach (ots) -Während einer der führenden Lebensmittel- und Gesundheitsmessen inden USA, der Supply Side West (SSW) Expo, unterzeichneten Vertretervon GELITA und Geltor eine Absichtserklärung zur Entwicklung,Herstellung und Vermarktung der ersten verzehrbaren biotechnologischhergestellten Kollagenproteine. Die kommerzielle Vermarktung ist fürEnde 2020 geplant. Gemäß dieser Vereinbarung wird Geltor dasPremium-Kollagen biotechnologisch entwickeln und herstellen, währendGELITA die notwendigen klinischen Studien zur Wirksamkeit durchführtund danach die Vermarktung in Ergänzung zu dem existierenden KollagenPortfolio übernimmt.GELITA, der führende Anbieter auf dem globalenKollagenproteinmarkt, ist der erste Kollagenproduzent, der an dasgroße Potenzial biotechnologischer Kollagenpeptide geglaubt hat undin größerem Umfang in Geltor investiert hat. GELITA wird nun in einemnächsten Schritt ein aktiver Partner bei der Entwicklung, Erforschungund Vermarktung von Kollagen-Inhaltsstoffen der nächsten Generation.Geltor, ein Biodesign-Unternehmen, das hochwertigeDesignerproteine durch Fermentation herstellt, ist das ersteUnternehmen, das den Markt für tierfreies Kollagen erschließt. Es istdas erste Unternehmen, das ein Portfolio an preisgekrönten tierfreienProteinzutaten für den Hautpflegemarkt herausgebracht hat:Collume[TM], ein Meerestier basiertes Kollagen; und HumaColl21[TM],ein auf humaner Basis entwickeltes Kollagen. Die Vereinbarung mitGELITA markiert den Beginn der Expansion des kalifornischenUnternehmens in den Lebensmittel- und Getränkemarkt.Weltweit verzeichnen die GELITA Kollagenpeptide ein zweistelligesWachstum. Als Pionier in der klinischen Forschung und Produktion vonKollagenpeptiden ist GELITA optimistisch hinsichtlich einererfolgreichen Vermarktung einer firmeneigenen Produkt-Plattform fürdie ersten verzehrbaren biotechnologisch hergestellten Kollagene.Hans-Ulrich Frech, Global VP der Business Unit Collagen Peptidesbei GELITA, erklärte: "Die Entscheidung von GELITA, in Biotechnologiezu investieren, ist ein hervorragendes Beispiel für unserInnovations-Engagement und das Erkennen von Marktbedürfnissen. Frechfuhr fort, dass die bevorstehende Erweiterung des Portfolios umnicht-tierische Kollagenpeptide die Position von GELITA alsMarktführer weiter festigen und die Befriedigung verschiedener Märkteermöglichen wird, in denen vegane Produkte gefragt sind. DieseErgänzung des Kollagenportfolios von GELITA ergänzt das bereitssolide Portfolio an wissenschaftlich fundierten bioaktivenKollagenpeptiden®, die aufgrund ihres Proteingehalts und ihresphysiologischen Nutzens wichtige Bestandteile von Lebensmitteln undNahrungsergänzungsmitteln sind."Der CEO und Mitbegründer von Geltor, Alexander Lorestani, fügtehinzu: "Diese Vereinbarung bestätigt unsere Ansicht, dass wir eineneue Ära der Verwendung von Proteinen zur Verbesserung von Produkteneingeleitet haben, die Verbraucher auf der ganzen Welt täglichverwenden. Heutzutage ist der Markt für erstklassige Angebote vonProteinzutaten bereit und das ist die Nachfrage, die Geltor bedient.Wir sind hocherfreut, mit GELITA daran zu arbeiten, den Verbraucherndie nächste Generation von Kollagenen zu liefern. Für ein relativjunges und schnell wachsendes Unternehmen wie Geltor ist diePartnerschaft mit GELITA und die langjährige Erfolgsgeschichte beieinem Geschäft dieser Größe und Reichweite ein wahr gewordener Traum.Über GELITA:GELITA ist das führende Unternehmen für die Herstellung undVermarktung von Kollagenproteinen. GELITA hat seinen Hauptsitz inEberbach und bietet Kunden auf der ganzen Welt Produkte auf höchstemStandard, umfassendes technisches Know-how und ausgereifte Lösungen.Über 20 Standorte und ein globales Expertennetzwerk stellen sicher,dass den Kunden das neueste Know-how zur Verfügung steht. Mehr als140 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet der Kollagenproteine bilden dieGrundlage für die Leistung von GELITA. Ein starker Innovationsbedarfist die treibende Kraft des Familienunternehmens, das ständig nachneuen Lösungen für Lebensmittel, Pharma, Gesundheit & Ernährung sowiefür technische Anwendungen sucht. Im Bereich der Kollagenproteinebietet GELITA Kollagenpeptide mit nachgewiesenen körperstimulierendenEigenschaften, maßgeschneiderten Gelatinen und nicht oder teilweisewasserlöslichen Kollagenen an. Diese ganzheitliche Produktpalette inKombination mit der langjährigen Erfahrung in der Entwicklung vonLösungen für verschiedene Anwendungen macht GELITA zur ersten Wahlfür seine Kunden. In der heutigen Landschaft mit den höchstenAnforderungen der Verbraucher verlassen sich Hersteller vonLebensmitteln für ihre Entwicklungen auf natürliche, gesunde undnicht allergene Inhaltsstoffe. Kollagenproteine von GELITA erfüllenalle diese Anforderungen und sind eigenständige Lebensmittel (keineE-Nummer). Sie besitzen auch eine Reihe einzigartiger technischer undphysiologischer Eigenschaften. Neben der traditionellen Verwendungvon Kollagenproteinen als natürliche Stabilisatoren und Emulgatorenfür unzählige Produkte können Hersteller wichtigegesundheitsfördernde Eigenschaften hinzufügen. GELITA hat seineForschung intensiviert, um Lösungen für körperliche Mobilität,Gewichtsmanagement und Schönheit von innen zu entwickeln.www.gelita.com/en/GELITA-Geltor-2019Über Geltor:Geltor ist das spezialisierte Unternehmen für biologisches Design,das die weltweit größte Auswahl an erstklassigenProteininhaltsstoffen mit beispielloser Biokompatibilität, Reinheit,Funktionalität und Vorteilen für Verbraucher in allenProduktkategorien, einschließlich Hautpflege,Nahrungsergänzungsmitteln sowie Lebensmitteln und Getränken,herstellt. Die Eiweißbestandteile von Geltor sind als 100% tier- undgentechnikfrei zertifiziert, werden nachhaltig hergestellt und aufihre Leistungsfähigkeit klinisch getestet. Geltor und sein wachsendesPortfolio an biologisch hergestellten Proteinen wurden bei den CEWBeauty Awards und den Indie Beauty Awards für herausragendeLeistungen ausgezeichnet. 