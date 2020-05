Mit Biotechnologie in die Zukunft - Gewinner des Biophorie-Wettbewerbs stehen fest

Berlin (ots) - Die Gewinner des Wettbewerbs "Biophorie - Euphorie für die Bio(techno)logie" stehen fest. Mit ihrer Idee "Bakterien, die Plastik lieben" konnte die Klasse 12b des Ostseegymnasiums Greifswald die Jury überzeugen. Als ebenfalls preiswürdig befanden die Fachleute den Vorschlag "Treibstoff aus Kaffeesatz" des Differenzierungskurses Physik Mathematik Jahrgangsstufe 9 des Inda-Gymnasiums Aachen. Aus den Einzelbewerbungen kürten die Juroren die Ideen "Biobot als winziger zellulärer Roboter", "CO2-Fresser als Dekoartikel in Städten" sowie "Photobioreaktoren in Ödländern". Die ausgezeichneten Biophorie-Ideen wurden von einem Künstler als Zeichnungen visualisiert. Der Biophorie-Wettbewerb ist Teil der Initiative "101 Jahre Biotechnologie", die Meilensteine aus der Biotechnologie feiert.Oliver Schacht, Vorstandsvorsitzender des Biotechnologiebranchenverbandes BIO Deutschland, kommentiert: "Mit dem Biophorie-Wettbewerb haben wir Schulklassen und Einzelpersonen eingeladen, uns originelle Ideen zu schicken, wie eine nachhaltige biobasierte Wirtschaft der Zukunft aussehen kann und wie wir die Biotechnologie für Gesundheit, Umwelt, Klima, Landwirtschaft und Ernährung nutzen können. Von dem Ergebnis bin ich sehr beeindruckt. Die nun ausgezeichneten 'Biophorien' zeigen sehr anschaulich, welches enorme Potenzial die Biotechnologie birgt, die drängendsten Herausforderungen unserer Gesellschaft im 21. Jahrhundert zu bewältigen und das nicht nur im Kampf gegen die aktuelle Corona-Pandemie."Die Experten-Jury aus Unterstützern der Initiative "101 Jahre Biotechnologie" lässt verlauten: "Über die Vielfalt der eingereichten Ideen haben wir uns sehr gefreut. Es ist schön zu sehen, dass die ganze Bandbreite der Biotechnologie von der Gesundheitsforschung, über Klima- und Umweltschutz bis zu Biomassegewinnung in den 'Biophorien' wiederzufinden ist."Die drei Gewinner in der Einzelkategorie erhalten eine vom Künstler signierte Zeichnung ihrer Biophorie sowie einen Geschenkgutschein. Die Gewinner der Schulklassen erhalten zu dem Bild ihrer Biophorie einen kleinen Beitrag für die Klassenkasse.Die ehrenamtliche Jury des Biophorie-Wettbewerbs setzt sich aus Vertreterinnen und Vertretern folgender Verbände und Organisationen zusammen: Dr. Viola Bronsema, BIO Deutschland e. V., Dr. David Probandt, Biotechnologische Studenteninitiative (bts e. V.), Prof. Dr. Martina Schraudner, Deutsche Akademie der Technikwissenschaften (acatech), Dr. Kathrin Rübberdt, Gesellschaft für chemische Technik und Biotechnologie (DECHEMA e. V.), Dr. Kerstin Elbing, Verband Biologie, Biowissenschaften und Biomedizin (VBIO e. V.), Dr. Martin Follmann, Verein Deutscher Ingenieure (VDI e. V.) und Dr. Andreas Seiffert-Störiko, Vereinigung für Allgemeine und Angewandte Mikrobiologie (VAAM e. V.)Über den Biophorie-Ideenwettbewerb:Der Biophorie-Ideenwettbewerb wurde 2019 erstmals ausgeschrieben. Einzelpersonen und Schulklassen waren aufgerufen Ideenskizzen einzureichen, wie mit Hilfe der Biotechnologie drängende Herausforderungen in den Bereichen Gesundheit, Klima, Umwelt, Landwirtschaft und Ernährung und Industrie bewältigt werden können. Der Wettbewerb ist Teil der Initiative "101 Jahre Biotechnologie".Über die Initiative "101 Jahre Biotechnologie"Im Jahr 2019 feierte der Begriff "Biotechnologie" hundertjähriges Jubiläum. Karl Ereky war Direktor der Viehverwertungsgenossenschaft ungarischer Großgrundbesitzer und Autor des deutschsprachigen Buches "Biotechnologie der Fleisch-, Fett- und Milcherzeugung im landwirtschaftlichen Großbetriebe", in dem der Begriff Biotechnologie in die Welt kam. Die Veröffentlichung erschien 1919 erstmals in Berlin. Deshalb wurde 2019 das erste Themenjahr "100 Jahre Biotechnologie" ins Leben gerufen, in dem zwölf Monate lang Meilensteine der Biotechnologie der letzten 100 Jahre gefeiert und auch ein Blick in die Zukunft geworfen wurde. In der Weiterführung der Initiative, dem Themenjahr "101 Jahre Biotechnologie" liegt der Fokus auf den Nachhaltigkeitszielen (Sustainable Development Goals, SDG) der Vereinten Nationen. Die Initiative "101 Jahre Biotechnologie" hat folgende Unterstützer: Biotechnologieverbund Berlin-Brandenburg e.V. (bbb), Biotechnologische Studenteninitiative (bts e. V.), Deutsche Akademie der Technikwissenschaften (acatech), Gesellschaft für chemische Technik und Biotechnologie (DECHEMA e. V.), Verband Biologie, Biowissenschaften und Biomedizin (VBIO e. V.), Verein Deutscher Ingenieure (VDI e. V.) und Vereinigung für Allgemeine und Angewandte Mikrobiologie (VAAM e. V.)Mehr zu "101 Jahre Biotechnologie" finden Sie hier: http://www.101jahre-biotech.de/Folgen Sie dem Themenjahr auf Twitter @100JahreBiotech (https://twitter.com/100JahreBiotech) .573 Wörter/4662 Zeichen inkl. LeerzeichenDownload:Der Text dieser Pressemitteilung steht für Sie unter http://www.101jahre-biotech.de/presse.html zur Verfügung. Dort finden Sie auch weitere Informationen zu den Gewinner-Biophorien mit ausführlichen Beschreibungen und den Bildern zum Download. Weitere Informationen dazu finden Sie auch hier: http://www.101jahre-biotech.de/biophorie.htmlBitte geben Sie als Bildquelle Heyko Stöber / BIO Deutschland an.Über BIO Deutschland:Die Biotechnologie-Industrie-Organisation Deutschland (BIO Deutschland) mit 330 Mitgliedern - Unternehmen, BioRegionen und Branchen-Dienstleister - und Sitz in Berlin hat sich zum Ziel gesetzt, in Deutschland die Entwicklung eines innovativen Wirtschaftszweiges auf Basis der modernen Biowissenschaften zu unterstützen und zu fördern. Oliver Schacht, Ph. D., ist Vorstandsvorsitzender der BIO Deutschland.