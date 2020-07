Biotechnologie: Die Revolution!

Liebe Leser,

die Biotechnologie in Deutschland wird aktuell immer stärker vom Thema „Impfung“ bestimmt – wie in den vergangenen Wochen. Das Unternehmen BioNTech sowie die Tübinger CureVac, die noch nicht an der Börse gelistet ist, sind hier momentan federführend. Insgesamt ist der Bereich der Biotechnologie den allgemeinen Märkten gegenüber ohnehin stärker. Jetzt dürfte der Trend sich noch verstärken.

Sehen wir uns die BioNTech ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung