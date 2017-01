Biotechbranche: Das Ausland ist heiß auf deutsche Unternehmen! (Epigenomics, Medigene, BioNtech, MorphoSys, iOmx, Rigontec, inflarx, Curevac, Immunic, Mologen)

Weitere Suchergebnisse zu "Epigenomics":

die deutsche Biotech-Branche blickt auf ein hervorragendes Geschäftsjahr zurück. Die Kurse der betroffenen Aktien gerieten zwar zeitweise unter Druck. Doch es gab zahlreiche erfreuliche Entwicklungen. Dazu zählt unter anderem, dass viele Unternehmen erfolgreich Fremdkapital auf den Finanzmärkten auftreiben konnten. Das Vertrauen in die deutschen Forscher ist also bei den Großinvestoren durchaus vorhanden.

Die Finanzierungsrunden und Kapitalerhöhungen im Überblick

MorphoSys – 115 Mio. Euro

iOmx – 40 Mio. Euro

Rigontec – 30 Mio. Euro

inflarx – 31 Mio. Euro

Curevac – 26,5 Mio. Euro

Immunic – 17,5 Mio. Euro

Mologen – 13,6 Mio. Euro

Epigenomics – 2,1 Mio. Euro

Dazu gesellen sich lukrative strategische Partnerschaften. BioNtech konnte beispielsweise Genentech als Partner an Land ziehen. Dank Meilensteinzahlungen könnte das Unternehmen aus Mainz Einnahmen von bis zu 310 Mio. US-Dollar generieren. Und zu guter Letzt Medigene, die erst kürzlich in den TecDAX aufstiegen. Der Deal mit dem US-Konzern BlueBio bringt der Firma 15 Mio. Dollar ein, kann aber durch Meilensteinzahlungen auf bis zu 1 Mrd. Dollar anwachsen. Das sind inzwischen Dimensionen, die vor wenigen Jahren noch kaum denkbar waren.

Das Ausland ist heiß auf deutsche Biotechs

Bemerkenswert ist zudem, dass immer mehr ausländische Investoren Gefallen am deutschen Markt finden. Dies ist ein wichtiges Zeichen für die weitere Entwicklung. Wenn MorphoSys nun mit Guselkumab nach der Marktzulassung einen Verkaufsschlager landen sollte, dürfte das Interesse weiterhin ansteigen. Frisches Kapital würde das Wachstum der Unternehmen beschleunigen. Die wahren Boomjahre der deutschen Biotech-Branche stehen uns also möglicherweise noch bevor.

Ein Gastbeitrag von Mark de Groot.

