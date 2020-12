Biotech-Woche: Hier wird es wild!

Biotech-Aktien legten die dritte Woche in Folge zu und trotzten damit der allgemeinen Marktschwäche. Der Raum erhielt solide Unterstützung durch positive Aktienreaktionen auf Präsentationen, die auf Hämatologie- und Brustkrebskonferenzen gehalten wurden.

Positive Impfstoffnachrichten flossen weiter. Pfizer Inc. (NYSE:PFE) und BioNTech SE – ADR (NASDAQ:BNTX) erhielten den ersten behördlichen Bescheid für ihren mRNA-Impfstoff, BNT162b2, in Großbritannien. Am Freitag folgten die USA diesem Beispiel ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung