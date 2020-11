Biotech-Woche: Entscheidungen werden hier getroffen!

Biotech-Aktien erlebten eine eher ereignislose Woche, da der Sektor im Vorfeld des Erntedankfestes bei geringem Handelsvolumen weitgehend stagnierte.

Die Woche begann mit lauwarmen Nachrichten an der Front der Coronavirus-Impfstoffe, da AstraZeneca plc (NASDAQ:AZN) Interimsdaten zur Wirksamkeit in der Spätphase meldete, die nicht mit den Daten des rivalisierenden Impfstoffherstellers Pfizer Inc. übereinstimmten . (NYSE:PFE)/BioNTech SE – ADR (NASDAQ :BNTX) und Moderna Inc. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung