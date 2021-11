Biotech-Quartalszahlen: Wieder einmal bestimmt vor allem der Ausblick über die Kurschancen

Liebe Leser,

in Anlehnung an ein berühmtes Buch könnte ich an dieser Stelle konstatieren „Bei Biotech nichts Neues“. Die beiden Branchen-Indices Nasdaq Biotechnology und S&P Biotech Select, die ich an dieser Stelle hier regelmäßig begleite und kommentiere, kämpfen nach wie vor um die Bodenbildung nach den vorangegangenen Korrekturtendenzen. Das Ganze sieht zwar immer noch nicht sonderlich dramatisch aus, es gibt allerdings auf ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung