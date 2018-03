Biotech-Pioniere Bruce Rittmann und Mark van Loosdrecht gewinnen den Stockholm Water Prize 2018

Stockholm (ots/PRNewswire) -Die Professoren Bruce Rittmann und Mark van Loosdrecht werdenwegen ihrer Verdienste bei der Revolutionierung der Wasser- undAbwasserbehandlung zu Preisträgern des Stockholm Water Prize 2018ernannt.Die Professoren Mark van Loosdrecht und Bruce Rittmann sindweithin anerkannt als führende Forscher auf dem Gebiet vonumweltfreundlichen biotech-basierten Verfahren zur Wasserbehandlung.Ihre bahnbrechenden Forschungsarbeiten und Innovationen haben eineneue Generation energieeffizienter Wasserbehandlungsverfahrenbegründet, mit denen in effektiver Weise Nährstoffe und andereChemikalien, wertvolle und schädliche, dem Abwasser entzogen werdenkönnen.Mark van Loosdrecht ist Professor für Umweltbiotechnologie an derTechnischen Universität Delft, Niederlande. Bruce Rittmann istRegents' Professor für Umwelttechnik und Direktor des BiodesignSwette Center for Environmental Biotechnology am Biodesign Institute,Arizona State University, USA.Als er von dem Preis erfuhr, sagte Professor van Loosdrecht:"Darüber freue ich mich außerordentlich! Das ist nicht nur eineAnerkennung unserer Arbeit, sondern auch der Beiträge, welche diemikrobiologische Technik zugunsten des Wassersektors leisten kann."In der Einladung spricht der Nominierungsausschuss des StockholmWater Prize den Professoren Rittmann und van Loosdrecht seineAnerkennung aus für "die Pionier- und führende Forschungsarbeit inder Entwicklung biotech-basierter Verfahren für die Wasser- undAbwasserbehandlung. Sie haben die Wasserbehandlung im Sinne einersicheren Trinkwasserversorgung revolutioniert und die Reinigung vonverschmutztem Wasser zur Freisetzung oder Wiederverwendungweiterentwickelt, bei gleichzeitiger Optimierung der Energiebilanz."Die Forschungsarbeiten der Professoren haben zu neuen Verfahrender Abwasserbehandlung geführt, die gegenwärtig auf der ganzen Welteingesetzt werden. "Bisher dachten wir, dass wir nur die Schadstoffeeliminieren müssten. Doch jetzt erkennen wir sie als potenzielleRessourcen, die nur an der falschen Stelle sind", sagte ProfessorRittmann."Gemeinsam führen, erhellen und weisen die Professoren Rittmannund van Loosdrecht den Weg in eine Zukunft zur Lösung der größtenAufgaben der Menschheit auf diesem Planeten, nämlich Menschen,Industrie und Ökosysteme mit sauberem und sicherem Wasser zuversorgen", sagte Torgny Holmgren, Geschäftsführer, SIWI.Kronprinzessin Victoria von Schweden wird den Preis im Namenseiner Majestät König Carl XVI. Gustaf von Schweden, Schirmherr desStockholm Water Prize, am 29. August im Rahmen einer königlichenPreisverleihungszeremonie während der Weltwasserwoche in Stockholm andie Professoren Rittmann und van Loosdrecht überreichen.Redaktionelle Hinweise:Weitere Informationen zu den Preisträgern:http://www.siwi.org/swp2018Facebook: https://www.facebook.com/SIWIwaterTwitter: https://twitter.com/siwi_water hashtag: #SWP2018Pressekontakt:Rowena Barber, SIWI, +46-812-136-039rowena.barber@siwi.orgOriginal-Content von: SIWI - The Stockholm International Water Institute, übermittelt durch news aktuell