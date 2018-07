Biotech-Industrie kritisiert pauschale Gentechnik-Definition des EuGH / EuGH-Entscheidung zu Genom-Editing blockiert Innovationen

Frankfurt am Main (ots) - Die Biotech-Unternehmen in Deutschlandsind enttäuscht von der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs(EuGH) zur rechtlichen Einordnung molekularbiologischer Methoden, dieals "Genom-Editing" bezeichnet werden. Die Richter entschieden, dassmit Genom-Editing bei jeder Anwendung gentechnisch veränderteOrganismen (GVO) entstehen, auch wenn ihr Erbmaterial von natürlichenVarianten oder konventionellen Züchtungsergebnissen nicht zuunterscheiden ist. Aus Sicht der Deutschen IndustrievereinigungBiotechnologie (DIB) wird mit dieser pauschalen Ausweitung dereuropäischen GVO-Richtlinie das enorme Innovationspotenzial vonGenom-Editing für die Landwirtschaft blockiert sowie für Medizin undbiobasierte Chemikalien behindert.Ricardo Gent, Geschäftsführer der Deutschen IndustrievereinigungBiotechnologie (DIB) sagte: "Das Urteil ist eine sehr schlechteNachricht für Pflanzenzüchter, Arzneimittelforscher und Herstellerbiobasierter Chemikalien. Hochinnovative Methoden wie Crispr/Caswerden überreguliert, ohne dass dies wissenschaftlich gerechtfertigtwäre." Die Auffassung des Gerichtes, dass moderne Verfahren derMutagenese, wie zum Beispiel Genom-Editing, vergleichbare potenzielleRisiken bergen wie ältere Transgenese-Verfahren (Einbringenartfremder DNA in einen Organismus) teilt die DIB nicht. Wenn diePolitik die Anwendung von Genome Editing auf dieser Grundlageeinschränken werde, so Gent, würden Deutschland und Europa gegenüberLändern wie China und den USA in allen Bereichen der Biotechnologieins Hintertreffen geraten.Durch Genom-Editing stehen heute molekularbiologische Werkzeugezur Verfügung, die große Chancen für die Erforschung und Entwicklungneuer Therapien und Pflanzensorten oder in der industriellenBiotechnologie eröffnen, betont der DIB-Geschäftsführer. "EinVerzicht auf diese Werkzeuge wird negative Auswirkungen auf dieInnovations- und Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen haben." DieLogik des EuGH-Urteils kann die DIB nicht nachvollziehen: Rechtlichgesehen lag bisher ein GVO nur dann vor, wenn das Erbgut von Pflanzenoder Bakterien so verändert wird, wie es auf natürliche Weise nichtmöglich wäre. Mit Genom-Editing kann man das Erbmaterial aber somodifizieren, dass dies einer Mutation durch natürlichen Wandelgleicht."Genom-Editing kann zu einem gentechnisch veränderten Organismusführen, muss es aber nicht zwangsläufig", so Gent, "Das sehen auchunabhängige wissenschaftliche Behörden wie das Bundesamt fürVerbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), dasBundesinstitut für Risikobewertung (BfR) und die Zentrale Kommissionfür die Biologische Sicherheit (ZKBS) so. Wir hätten uns sehrgewünscht, dass die Richter sich in ihrem Urteil an der Wissenschaftorientieren."SERVICE:Genom-Editing wird auch als "gezielte Mutagenese" bezeichnet.Daten und Fakten zu dieser molekularbiologischen Methode finden Siehier:www.vci.de/vci/downloads-vci/top-thema/daten-fakten-gene-editing.pdfPressekontakt:VCI-PressestelleTelefon: 069 2556-1496E-Mail: presse@vci.deOriginal-Content von: DIB Deutsche Industrievereinigung Biotechnologie, übermittelt durch news aktuell