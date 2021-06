Biotech: Mit der Gen-Schere zu neuen Therapien und Wachstum

Das, was derzeit an der Börse im Biotechnologie-Segment los ist, ist zumindest aus charttechnischer Sicht geradezu lehrbuchhaft. Wenn Sie regelmäßiger Leser des Biotech-Informer sind, erinnern Sie sich sicher an meine Anmerkungen zur Markttechnik unseres Benchmarks Nasdaq Biotechnology Index mit Bezug auf die gewünschte Bestätigung des Durchbruchs aus dem Seitwärtstrend bei rund 4.950 Punkten.