Biotech-Aktien: Steigende Zahl an Zulassungen treibt die Kurse

im abgelaufenen Jahr erreichten allein in den USA 40 Medikamente die Marktzulassung von der Gesundheitsbehörde FDA. Das waren in etwa doppelt so viele Zulassungen wie im Vorjahr. So hat sich der Branchenindex Nasdaq Biotech nach den enttäuschenden Jahren 2015 und 2016 deutlich erholt. Angesichts der historisch niedrigen Aktienbewertungen dürfte sich der Aufwärtstrend langfristig fortsetzen.

Die Branche bekräftigt ihre Innovationskraft

Ein Beitrag von Jens Gravenkötter.