Biostimulanzien: Neue Wege zwischen Pflanzenschutz und Düngung / Großes Interesse am Thema Biostimulanzien / Erstes IVA-Symposium zur neuen Produktgruppe in Künzell

Frankfurt/Main (ots) - Der Fachbereich Biostimulanzien imIndustrieverband Agrar e. V. (IVA) veranstaltete gestern (18.September 2019) in Künzell das erste nationale Symposium, um dieRahmenbedingungen der neuen Produktgruppe der Biostimulanzienvorzustellen und ihre Potenziale zu beleuchten.Was genau sind Biostimulanzien? Wie sind Biostimulanzien in derneuen EU-Düngeprodukte-Verordnung definiert und abgegrenzt? WelcheQualitätskriterien werden gefordert und wie werden sie in der Praxiseingesetzt? - Nur einige Fragen, die die Referenten ausBundeslandwirtschaftsministerium, Beratung, Wissenschaft undIndustrie vor rund hundert Teilnehmern aus Praxis, Beratung undBehörden erörterten. Die lebhaften Diskussionen zeigten großesInteresse an und durchaus positive Praxiserfahrungen mitBiostimulanzien. Mehr Informationen und faktenbasierteÜberzeugungsarbeit zum Nutzen der Produktgruppe sind weiterhinnotwendig.Jörn-Fried Johannsen, Vorsitzender des IVA-FachbereichsBiostimulanzien, zeigte auf, dass der neue europäische Rechtsrahmenendlich eine nutzbare Grundlage bietet, um neue und innovativeProdukte anbieten zu können: "Auch wenn in Teilen nochNachbesserungsbedarf besteht, bieten sich der Landwirtschaft mitBiostimulanzien hochinteressante Alternativen". Markus Huober vomBundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) erläuterte,dass Biostimulanzien künftig im Rahmen einer Konformitätsbewertunganspruchsvolle Qualitätskriterien erfüllen müssen, um alsCE-gekennzeichnetes Düngeprodukt gehandelt werden zu können. AufEU-Ebene wird intensiv daran gearbeitet, offene Fragen undUnklarheiten beispielsweise zur Produktkennzeichnung zu beantworten.Marco Rupp vom europäischen Verband für Biostimulanzien (EBIC) undDr. Sven Hartmann, Leiter des IVA-Fachbereichs, wiesen darauf hin,dass zahlreiche Detailregelungen in Form von europäischen,harmonisierten Standards noch erarbeitet werden müssen. Die Industriearbeite aktiv daran mit, einheitliche EU-Normen, etwa zuProduktaussagen oder Wirksamkeits- und Qualitätskriterien, zuschaffen. Gleichzeitig machten sie deutlich, dass die in Brüsselverabschiedeten Vorgaben nur ein erster Schritt sein können undNachbesserungen dringend notwendig sind.Im praxisorientierten, zweiten Teil der Veranstaltung stellteHenry Müller vom Grazer Start-up Biotennz die Bedeutung vonMikroorganismen bei der Pflanzenentwicklung vor und verdeutlichte,welches Potenzial die Saatgutbehandlung mit mikrobiellenBiostimulanzien bereits heute hat. Sonja Stockmann, Beraterin in derLandwirtschaftskammer Steiermark, verwies darauf, dass zahlreicheFaktoren das Pflanzenwachstum beeinflussen und Biostimulanzien invielfältiger Weise förderlich sein können. Sie berichtete, dass vieleAnwender bereits gute Erfahrungen mit Biostimulanzien gesammelthaben. Allerdings machte Sie ebenso deutlich, dass eine fundierteAnalyse und Beratung eine Grundvoraussetzung für den erfolgreichenEinsatz biostimulatorischer Produkte sind.Die neue europäische Düngeprodukte-Verordnung (EU) 2019/1009schafft die rechtlichen Grundlagen für die Markteinführung vonBiostimulanzien. Diese innovativen Lösungen sind ein neuer Bausteinfür Landwirte und Gärtner im integrierten Pflanzenbau, um dieNährstoffaufnahme und Qualität unserer Nutzpflanzen zu verbessernsowie die Erträge und die Toleranz gegen abiotischen Stress zuerhöhen. Für einen nachhaltigen Erfolg der jungen Produktgruppe istes essentiell, dass einerseits die regulatorischen Rahmenbedingungenmit Blick auf Innovation und Verhältnismäßigkeit stimmen undandererseits die geweckten Erwartungen durch qualitativ hochwertigeund wirksame Produkte nicht enttäuscht werden. Daran arbeiten die imIVA vertretenen Hersteller mit aller Kraft.Weitere Informationen zum Thema Biostimulanzien sowie in Kürze dieVorträge der Veranstaltung finden Sie unterhttps://www.iva.de/newsroom/aktuelles/symposium-biostimulanzien.Der Industrieverband Agrar e. V. (IVA) vertritt die Interessen deragrochemischen Industrie in Deutschland. Zu den Geschäftsfeldern der54 Mitgliedsunternehmen gehören Pflanzenschutz, Pflanzenernährung,Biostimulanzien und Schädlingsbekämpfung. Die vom IVA vertreteneBranche steht für innovative Produkte für eine moderne undnachhaltige Landwirtschaft.Pressekontakt:Industrieverband Agrar e. V.Dr. Sven Hartmann, Leiter Pflanzenernährung und BiostimulantienTel. +49 69 2556-1265 oder +49 151 54417695Fax +49 69 2556-1298E-Mail: hartmann.iva@vci.dehttps://www.iva.dehttps://twitter.com/IVA_PresseOriginal-Content von: Industrieverband Agrar e.V. (IVA), übermittelt durch news aktuell