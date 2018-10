Biosino Bio- & Science: Ist jetzt alles möglich?

Am 04.10.2018 ging die Aktie Biosino Bio- & Science an ihrem Heimatmarkt Hong Kong mit dem Kurs von 1,83 HKD aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "Biotechnologie".

Wie Biosino Bio- & Science derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Fundamental: Die Aktie von Biosino Bio- & Science gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 12,99 insgesamt 67 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Medical Equipment & Devices", der 38,84 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Biosino Bio- & Science aktuell 6,71. Damit ergibt sich eine positive Differenz von +5,29 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Medical Equipment & Devices". Biosino Bio- & Science bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Buy"-Bewertung.

3. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Biosino Bio- & Science im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Die Stimmung lag in den vergangenen 14 Tagen im Mittel und hatte weder signifikante positive noch negativen Ausschläge. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Biosino Bio- & Science. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Hold"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Hold".