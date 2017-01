Biosimilars eröffnen Möglichkeiten für eine nachhaltige Behandlung von Krebs

Lugano (ots) -Biosimilars eröffnen Möglichkeiten für eine nachhaltige Behandlungvon Krebs, das gab die ESMO in einem bei ESMO Open erschienenenGrundsatzpapier bekannt."Biosimilars sind im Kampf um den finanziellen Erhalt derGesundheitssysteme auf globaler Ebene und die signifikanteVerbesserung der Ergebnisse bei einer steigenden Zahl an Patienten inEuropa und dem Rest der Welt unerlässlich", so ESMO PresidentProfessor Fortunato Ciardiello.Anders als Generika, die chemisch synthetisiert werden und eineidentische Kopie des Originalmedikaments sind, sind für Biosimilarsklinischen Studien erforderlich, um den einwandfreienHerstellungsprozess zu gewährleisten und um sicherzustellen, dassdieser nicht vom biologischen Ausgangspräparat abweicht.Die Preissenkungen bei Biosimilars werden in Europa auf 20-40 %geschätzt: bis 2020 wurden mögliche Ersparnissen von 50-100 Mrd. EURprognostiziert. Für die meisten monoklonalen Antikörper läuft bis2020 das Patent ab; das öffnet Biosimilars die Tür und könnte dieOnkologie-Landschaft dramatisch verändern.Prof. Josep Tabernero, ESMO Cancer Medicines Working Group Chair(Vorsitzender der ESMO-Arbeitsgruppe für Krebsmedizin): "Der Aufsatzbeleuchtet eine Reihe von Bereichen, die von allen Beteiligtensorgfältig geprüft werden sollten, dazu zählen verordnende Personen,Apotheker, Krankenschwestern, Patienten, Erstattungsstellen undHersteller. Zudem werden Richtlinien beschrieben, die kollektivbefolgt werden müssen, um die höchsten Sicherheits- undEffizienzstandards für diese Medikamente zu gewährleisten und dafürzu sorgen, dass alle Patienten, ungeachtet geographischer Grenzen,Zugang zu den allerbesten evidenzbasierten Behandlungsmethodenhaben."Vollständiger Text: http://bit.ly/2iAfGMtESMO ist der führende Berufsverband für medizinische Onkologie, indem über 15.000 Onkologen aus über 130 Ländern vertreten sind. Wirsind der Referenzverband für die onkologische Ausbildung undInformationen zum Thema und unterstützen unsere Mitglieder in ihrerEntwicklung und bei ihrem beruflichen Fortkommen in einem sich raschwandelnden Berufsfeld.Pressekontakt:ESMO Press Office+41 91 973 19 07media@esmo.orgwww.esmo.orgOriginal-Content von: European Society for Medical Oncology (ESMO), übermittelt durch news aktuell