Biosimilar-Symposium 11.9.2018 / Wird 2018 zum Wendepunkt für Biosimilars? (FOTO)

Berlin (ots) -Wird 2018 zum Wendepunkt für Biosimilars? Unter dieser Überschriftstand das diesjährige Symposium der Arbeitsgemeinschaft ProBiosimilars, das am 11. September in Berlin stattfand.Ein besonderer Fokus lag auf dem bevorstehenden Patentablauf vonHumira® (Wirkstoff: Adalimumab), dem mit rund einer Milliarde Euroumsatzstärksten Arzneimittel im GKV-Markt. Erin Federman, Head ofBiologics Europe, Mylan, stellte in ihrer Keynote die Humira-Storyvor und erklärte, wie es der Firma AbbVie dank Dosierschema, Deviceund Marketing gelungen ist, das Präparat als drittes in seinerKlasse, zum Mega-Blockbuster zu machen.Im Anschluss diskutierten Prof. Dr. Jürgen Braun von der DeutschenGesellschaft für Rheumatologie (DGRh), Dr. Stephan Eder, Vorsitzenderder Arbeitsgemeinschaft Pro Biosimilars, und Detlef Böhler,Strategieeinheit Arzneimittel, BARMER, ihre Erwartungen an denbevorstehenden Biosimilar-Wettbewerb. Braun erhofft sich durch denBiosimilarwettbewerb eine bessere Versorgung durch einen früherenEinsatz der hochwirksamen Biologika und günstigere Preise. Böhlersieht ebenfalls große Chancen, mahnte aber gleichzeitig ein gewissesMaß an Geduld an: "Man muss Ärzte ihre Erfahrungen machen lassen".Eder sieht den Erfolg der Biosimilars ebenfalls nicht alsSelbstläufer. Es gelte, gemeinsam mit Krankenkassen undKassenärztlichen Vereinigungen daran zu arbeiten, dass Biosimilarsfür die Versorgung genutzt und Potenziale ausgeschöpft werden.Das zweite Panel des Tages widmete sich den Biosimilars in derOnkologie und der Frage, ob sich Biosimilars angesichts immerschneller werdender Innovationszyklen und immer kleinererPatientenpopulationen künftig lohnen werden. Prof. Dr. Wörmann,medizinischer Leiter der Deutschen Gesellschaft für Hämatologie undmedizinische Onkologie stellte die sich rasant veränderndeTherapielandschaft vor. In der Diskussion mit Patrick Schlebrowski,Managing Director, STADAPHARM, und Bettina Piep, Apothekerin, AOKNordost kam man zum Fazit, dass es in Zukunft sicher auch Biosimilarsin der Onkologie geben werde, dies aber jeweils sehr individuell vonden Marktchancen der einzelnen Wirkstoffe abhängen werde.Am Nachmittag wurde der Blick auf die Zukunft gerichtet: Dr.Carsten Brockmeyer, Vorstand und CEO, Formycon, gab einen Ausblickauf die großen Biosimilars in der Ophthalmologie. Dr. HermannAllgaier, Managing Director, Teva Biotech, stellte dar, warum es Sinnmacht, Biotechnologie in Deutschland zu produzieren. Dr. AndreasEberhorn, Country Head, Sandoz Austria, zeigte, was man (nicht) vonÖsterreich für Biosimilars lernen kann. Und Dr. Mathias Flume,Geschäftsbereichsleiter Verordnungsmanagement, der KassenärztlichenVereinigung Westfalen-Lippe, stellte eindrucksvoll dar, wie esgelingt, mit Biosimilars die Versorgung der Patientinnen undPatienten zu verbessern und gleichzeitig Geld zu sparen.Walter Röhrer, stellvertretender Vorsitzender der AG ProBiosimilars knüpfte in seinem Schlusswort daran an und verwies aufZielvereinbarungen nach dem westfälischen Vorbild, die Information,Beratung und Zielverordnungsanteile beinhalten, als bewährtesInstrument, um die Potenziale von Biosimilars auszuschöpfen.