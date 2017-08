Stockholm (ots/PRNewswire) -Bioservo Technologies AB kündigt R&D-Zusammenarbeit mit Eiffage,eines der führenden Bau- und Konzessionskonzerne Europas, an. Eiffagewird eine von Bioservos innovativen Technologien testen, umsicherzustellen, dass sie für den anspruchsvollen Bausektor geeignetist.(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/549218/Bioservo_Technologies_glove.jpg )Eiffage ist von dem Konzept und den Möglichkeiten, die dieBioservo-Technologie bietet, beeindruckt und hat bereits einekleinere Bestellung aufgegeben. "Wir sind sehr daran interessiert,wie wir uns besser um die Gesundheit unseres Personals kümmernkönnen. Für uns bietet die SEM(TM)-Technologie von Bioservovielfältige Möglichkeiten. Wir freuen uns auf diese Partnerschaft, dasie uns helfen wird, unsere Leistung und die Gesundheit amArbeitsplatz zu verbessern," so Erick Lemonnier, Prevention Directorin der Sparte Infrastruktur von Eiffage.Auf lange Sicht will man gemeinsam Ausrüstung für den Bausektorentwickeln, die geeignet ist, den physischen Stress, den gewisseAufgaben mit sich bringen, zu reduzieren,"Wir freuen uns, dass Eiffage unsere Ausrüstung testen will.Dadurch bekommen wir nützliches Feedback zu unseren Produkten imBaugewerbe. Es beweist darüber hinaus, dass Bioservo sich derUnfallverhinderung und Sicherheitsherausforderungen, mit denen sichein Unternehmen wie Eiffage beschäftigen muss, bewusst ist," sagteErik Landgren, CEO bei Bioservo Technologies AB.Bioservo arbeitet bereits mit General Motors und Airbus zusammen,um einen Roboter-Handschuh für den industriellen Gebrauch zuentwickeln, der die menschliche Hand stärken kann. Die Technologieist als eine Lösung zur Vorbeugung von Muskel-Skelett-Problemen, diedurch repetitive Bewegungen mit größerer Muskelkontraktioneinhergehen, gut geeignet. Das Bioservo-Handschuh-Konzept gibt denArbeitern zusätzliche Kraft und Ausdauer, um ihre täglichen Aufgabenzu erleichtern und wertvolle Energie zu sparen.Über Bioservo Technologies ABBioservo Technologies ist ein Technologie- undEntwicklungsunternehmen, das 2006 in Stockholm von Forschern desRoyal Institute of Technology und des Karolinska University Hospitalgegründet wurde. Bioservo Technologies vereint daher Medizin mitmoderner Robotik Technik. Als weltführend auf seinem Gebiet,entwickelt das Unternehmen flexible Exoskelette und tragbareAusrüstung, um sowohl Arbeiter als auch Menschen mit Muskelschwächemit mehr Kraft und Ausdauer auszustatten. Nach vielen Jahren derForschung und Entwicklung ist Bioservo Technologies jetzt für dieVermarktung seiner Produkte und patentierten Technologien bereit. DieHandschuhe des Unternehmens sind für die Rehabilitation imGesundheitswesen und in der Pflege sowie zur Vorbeugung vonMuskel-Skelett-Problemen in der Industrie geeignet. DasStart-up-Unternehmen hat strategische Zusammenarbeitsvereinbarungenmit dem Autohersteller General Motors, mit NASA und demFlugzeugunternehmen Airbus unterzeichnet.Über EiffageEiffage ist einer der europäischen Führer bei öffentlichenBauaufträgen und Konzessionen und arbeitet im Bereich: Bau,Immobilien und Entwicklung, Bauingenieurwesen, Metall, Straßen,Energie und Konzessionen. Die Gruppe kann auf das Wissen von mehr als63.000 Beschäftigten zugreifen. 2016 wurde ein Umsatz von mehr als 14Billionen Euro verzeichnet, 20 % davon im Ausland.Bioservo Technologies AB Press ContactsErik LandgrenCEOTel.: +46-(0)73-227-00-51erik.landgren@bioservo.comAnett Grusser-PetterssonAssociate Director MarketingTel.: +46-(0)-70-795-34-81anett.pettersson@bioservo.comEiffage Press Contact | Infrastructure BranchDominique DucheminTel.: +33-1-71-59-17-10dominique-marie.duchemin@eiffage.comOriginal-Content von: Bioservo Technologies, übermittelt durch news aktuell