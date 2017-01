Biopropan verdient politische Anerkennung als erneuerbare Heizenergie / Flüssiggasversorger PROGAS unterstützt DVFG-Positionspapier zur Bundestagswahl 2017

Dortmund (ots) - In seinem Positionspapier zur Bundestagswahl 2017schlägt der Deutsche Verband Flüssiggas (DVFG) vor, Biopropan in dasgeplante Folgegesetz zum Energieeinsparungsgesetz (EnEG), zurEnergieeinsparverordnung (EnEV) und zumErneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) zu integrieren. DasUnternehmen PROGAS, einer der führenden Flüssiggasversorger inDeutschland und selbst DVFG-Mitglied, unterstützt diesen Vorschlag."Biopropan ist eine marktfähige, zukunftsweisende Energiequelle,die regenerativ erzeugt wird und deshalb entsprechende Akzeptanzseitens der Politik verdient", sagt PROGAS-Geschäftsführer AchimRehfeldt. Für den Mobilitätssektor werde das Potenzial von biogenerzeugtem Flüssiggas im aktuellen Entwurf der 38. Verordnung zurDurchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchV) bereitsanerkannt. In der Gesetzgebung zum Wärmemarkt besteht allerdings nocheine Lücke: Laut EnEV soll "gasförmige Biomasse" derzeit "nur dannals erneuerbare Energie angesehen" werden, "wenn sie im unmittelbarenräumlichen Zusammenhang mit dem Gebäude erzeugt wird".Das DVFG-Positionspaper kann im Internet unter http://dvfg.de/fileadmin/user_upload/Downloads_Infothek/Positionspapier_DVFG_Bundestagswahl_2017.pdf heruntergeladen werden.Voraussichtlich noch ab diesem Jahr steht Biopropan dem deutschenMarkt als qualitativ hochwertiger Brennstoff zur Verfügung. Er wirdindustriell aus biogenen Abfall- und Reststoffen sowie Pflanzenölenerzeugt, erfüllt die strengen Anforderungen der deutschenNachhaltigkeitsverordnung und kann als Kraftstoff oder Heizgaseingesetzt werden.Das Unternehmen PROGAS gehört mit 300 Mitarbeitern zu denführenden Flüssiggasversorgern in Deutschland. Der Stammsitz befindetsich in Dortmund. In einem flächendeckenden Vertriebsnetz beliefertder Anbieter private und gewerbliche Kunden sowie öffentlicheEinrichtungen zuverlässig mit Flüssiggas nach DIN 51622. Innerhalbder Branche ist PROGAS dabei Wegbereiter für eine Vielzahlinnovativer Anwendungen.Pressekontakt:Zilla Medienagentur, Telefon: 02 31/2 22 44 60, E-Mail:info@zilla.de.Original-Content von: PROGAS, übermittelt durch news aktuell