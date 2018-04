Biopharmaunternehmen Polyphor plant Börsengang an der SIX am 15. Mai 2018

Allschwil (awp) - Das Allschwiler Biopharma-Unternehmen Polyphor hat Einzelheiten für den geplanten Gang an die Börse präsentiert. So plant das Unternehmen laut Mitteilung vom Freitag den IPO am 15. Mai 2018 abzuhalten. Die Preisspanne je Aktie legt Polyphor auf 30 bis 40 Franken fest. Damit strebt das Unternehmen einen Bruttoerlös von rund 100 Millionen bis 150 Millionen Franken an.

