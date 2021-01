Biopharma-Sektor: Das sollten Händler wissen!

Die Fusions- und Akquisitionsdynamik im Biopharma-Sektor hat in dieser Woche mit der Ankündigung einiger weiterer Deals in diesem Bereich an Fahrt aufgenommen.

Agios veräußert Onkologie-Portfolio

Im Rahmen einer Rationalisierungsmaßnahme und um sich auf eine einzige Firma zu konzentrieren, gab Agios Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ:AGIO) bekannt, dass es sein kommerzielles und klinisches Onkologie-Portfolio für $2 Mrd. an das französische Biotech-Unternehmen Servier veräußern wird.

Von dem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung