Biopas: Führender Lösungsanbieter für Spezialpharmazeutikunternehmen, die nach Lateinamerika expandieren wollen

Bogota, Kolumbien (ots/PRNewswire) -BIOPAS, ein führendes, einzigartiges biopharmazeutisches Unternehmen aus Lateinamerika, das sich auf die Einlizenzierung und Vermarktung von Spezialarzneimitteln - unter Ausschluss von Generika bzw. Markenarzneimitteln - konzentriert, die einen ungedeckten medizinischen Bedarf in der Region decken, gab heute den Start seiner brasilianischen Aktivitäten bekannt, der ab November mit dem exklusiven Vertrieb von RIVOTRIL® beginnt, und weitet damit seine laufende strategische Zusammenarbeit mit der CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GmbH auf Brasilien aus.Dieser Schritt stärkt die Position von BIOPAS als exklusiver One-Stop-Shop-Anbieter für Spezialmedikamente in der gesamten Region.Die schlüsselfertige Lösung von BIOPAS zielt darauf ab, als bevorzugter Partner internationalen Pharmaunternehmen eine Marktpräsenz und Wachstumschancen zu bieten, und Patienten in Lateinamerika Zugang zu innovativen Behandlungen zu verschaffen.Die unübertroffenen Marktzugangstools von BIOPAS und die damit verbundenen Umsatzmöglichkeiten reduzieren Komplexität, organisatorische Probleme bei der Verwaltung und Zeitaufwand, die allgemein mit länderspezifischen Transaktionen verbunden sind, erheblich.Informationen zu BiopasBIOPAS (www.biopasgroup.com) ist ein führendes differenziertes Pharmaunternehmen aus Lateinamerika, das sich auf die Einlizenzierung, das Marketing und den Vertrieb von hochmodernen, verschreibungspflichtigen Spezialarzneimitteln spezialisiert.Das Geschäftsmodell von BIOPAS ist speziell darauf ausgerichtet, mehreren therapeutischen Optionen den Marktzugang zu ermöglichen und so den ungedeckten medizinischen Bedarf der lateinamerikanischen Bevölkerung zu decken. BIOPAS ist führend in den Bereichen ZNS, Immunologie, Dermatologie, Onkologie und Orphan Drugs. Das gesamte Produktportfolio von BIOPAS wird von seinen Partnern lizenziert, wobei Generika und/oder Markengenerika ausgeschlossen sind.Über seine regionale Plattform bietet BIOPAS erstklassige Dienstleistungen in den Bereichen Vertrieb, Marketing, Medizin und Support. Die hoch talentierten und engagierten Teams des Unternehmens ermöglichen die erfolgreiche Einführung und Entwicklung innovativer Produkte. Alle Aktivitäten von BIOPAS stehen mit internationalen Standards und Vorschriften in Einklang.BIOPAS kann auf eine lange und erfolgreiche Geschichte zurückblicken und hat langfristige und fruchtbare Beziehungen zu seinen Partnern aufgebaut, darunter UCB, FERRING, IPSEN, VERTEX und in jüngster Zeit CHIESI, CHEPLAPHARM und DAEWONG.