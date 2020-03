Biontech Aktie: Crash-Modus – was Sie wissen sollten…

Corona macht es möglich: Wer an Medikamenten forscht, könnte heute zeitweise glückliche Tage verleben. Biontech war ein solcher Fall. Wer zu spät, etwa am Mittwoch, Donnerstag oder Freitag kam, zahlt kräftig drauf. Ein Crash, wie er typischer nicht sein könnte. Was ist zu tun?

Biontech: Der Hype

Solche Unternehmen gibt es in Hype-Phasen immer wieder. Die Phantasie lässt den Kursentwicklungen jeden Platz nach ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



