Bionorica setzt auf Services und Lösungen von Movilitas, um Compliance mit neuen russischen Serialisierungsvorschriften zu gewährleisten

Columbia, Maryland (ots/PRNewswire) - Vollständiges Compliance-Angebotermöglicht Bionorica Go-live-Bereitschaft und die erste konformeProduktionscharge noch vor Ablauf der offiziellen FristMovilitas, ein Technologieführer, der Lösungen und Beratungsdienstleistungen dernächsten Generation für verschiedene Branchen bereitstellt, um die Ökosystemeder intelligenten Lieferkette zu verbessern, gab heute bekannt, dass sich derweltweit führende Hersteller von pflanzlichen Arzneimitteln Bionorica für dietechnischen Dienstleistungen von Movilitas entschieden hat, um die direkteIntegration von Bionoricas SAP® Advanced Track and Trace for Pharmaceuticals(ATTP) Lösung mit Russlands MDLP System zu ermöglichen und Movilitas.Cloud fürdas Monitoring und gesetzlich vorgeschriebene Reporting aller Transaktionen zunutzen.Bionorica entschied sich für Movilitas, weil das Unternehmen ein vollständigkonformes Angebot an Dienstleistungen und Lösungen zur Einhaltung des russischenSerialisierungsgesetzes offerieren kann. Die Integrator-Services von Movilitashaben eine direkte Verbindung zwischen Bionoricas SAP ATTP und Russlands OMSSystem erstellt, was den Austausch von Krypto-Codes möglich macht.Movilitas.Cloud erfordert zudem weder lokale Installationen noch Modifizierungender Produktionslinie oder Konfigurationsänderungen der bestehenden SAPATTP-Umgebung. Movilitas.Cloud ist eine GAMP 5-validierte Software as a Service(SaaS)-Lösung, die eine Kommunikation zwischen SAP ATTP und dem russischen MDLPSystem zur Verarbeitung und Speicherung von Nachrichten ermöglicht und damit dieCompliance rationalisiert. Movilitas.Cloud stellt sowohl aus- als auchinländische Verbindungen bereit, die den Best Practices der Branche entsprechen,so dass Bionorica gut für die in Kürze in Kraft tretenden russischenSerialisierungsvorschriften gerüstet ist."Movilitas.Cloud wurde speziell für diese Art von Herausforderungen entwickeltund ist in der Lage, Compliance-Barrieren innerhalb knapp gesetzterregulatorischer Fristen aus dem Weg zu räumen. Wir freuen uns, dass Bionoricadie Vorteile unseres schlüsselfertigen Designs nutzen konnte, um die Konformitätmit den neuen Vorschriften noch vor Ablauf der Frist am 1. Januar 2020sicherzustellen", erklärt Marc Blekkink, Global Head Business Development fürMovilitas.Cloud.Mehr über die Lösung für Movilitas.Cloud und russisches MDLP finden Sie unter: https://www.movilitas.com/expertise/movilitascloud/russian-track-and-trace-complianceInformationen zu BionoricaDas in Neumarkt in Bayern ansässige Bionorica ist einer der weltweit führendenHersteller von wissenschaftlich erforschten pflanzlichen Arzneimitteln. Ärzte,Apotheker und Patienten in mehr als 40 Ländern vertrauen auf die Produkte vonBionorica. Die Bionorica-Gruppe erzielte 2018 einen Umsatz von 337,9 Mio. EUR.Aufbauend auf seiner "Phytoneering"-Strategie entschlüsselt Bionorica dasumfassende Wirkstoffpotenzial von Pflanzen (Phytos) mit Hilfe von hochmodernerForschung und Technologie (Engineering). Das Ergebnis: hochwirksame Medikamentemit wenigen Nebenwirkungen. Bionoricas Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkteliegen in der Behandlung von Symptomen der Atemwege, der Harnwege und in denBereichen Frauengesundheit und Immunsystem.Informationen zu MovilitasMovilitas ist ein Technologieführer, der Lösungen und Beratungsdienstleistungender nächsten Generation für verschiedene Branchen bereitstellt, um dieÖkosysteme der intelligenten Lieferkette zu verbessern. Wir sind als bewährterund vertrauenswürdiger SAP-Partner für die digitale Transformation derLieferkette bekannt. Wir helfen Unternehmen dabei, von neuen Wachstumschancen zuprofitieren, sich an die heutige bedarfsorientierte Wirtschaft anzupassen unddie Compliance zu gewährleisten. Durch Services, Erweiterungen und Beschleuniger für SAP-Lösungen wie z.B. unsere Movilitas.Cloud können Kunden ihre Daten voll erschließen, um eine höhere Effizienz und neue Einnahmequellen zu realisieren.