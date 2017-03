Bionorica glänzt mit hoher Wachstumsdynamik und kontinuierlichem Ausbau der Marktposition in vielen Märkten (FOTO)

Neumarkt i.d.OPf./Düsseldorf (ots) -- Marktanteile weiter gesteigert - Hohe Dynamik in Deutschland undRussland- Trotz hohem Wettbewerbsdruck: In Deutschland zum zweiten Mal inFolge 100 Millionen Euro Umsatz- Auf nachhaltige Partnerschaft angelegte Preispolitik trägtFrüchte: Russland mit Absatzrekord- Nach Gesetzentscheidung: Bionorica bei Cannabis-Therapie inPole-PositionMit einer deutlichen Zunahme von plus 5,7 Prozent imApothekenabverkauf(1) wuchs Bionorica in Deutschland im abgelaufenenGeschäftsjahr 2016 erneut überproportional gegenüber dem Wettbewerb(Pharma-Markt + 1,9 Prozent(2), OTC-Markt + 2,3 Prozent(3)).Trotz einer bisher eher unterdurchschnittlichen Erkältungswellebaute der Marktführer für pflanzliche Atemwegspräparate seineführende Position in Deutschland weiter aus. Sinupret®, Deutschlandserfolgreichstes pflanzliches Erkältungsmittel, erreicht inzwischenrund 66 Prozent Marktanteil (Apothekenabverkauf nach Umsatz inEuro(4)). Weitere Umsatztreiber waren die Immunstimulanz Imupret®,das Hustenmittel Bronchipret® und Canephron® gegen Harnwegsinfektion.Prof. Dr. Michael A. Popp, Inhaber und Vorstandschef der Bionorica,sieht das Unternehmen auf dem richtigen Weg: "Der seit Jahrenanhaltende Erfolg bestätigt und ermutigt uns, die Heilkraft der Naturmit höchstem wissenschaftlichen Engagement weiter zu erforschen. Wirschauen sehr optimistisch in die Zukunft."International legte Bionorica in ihren Hauptmärkten weiter zu. InRussland konnte trotz Rezession und sinkender Kaufkraft derMarktanteil, gemessen am Apothekenabverkauf nach Absatz in Packungen,auf 8,2 Prozent gesteigert(5) werden. Canephron®, Sinupret® undMastodynon® führen die Liste der von den Ärzten am meistenverschriebenen Präparate in den jeweiligen Indikationen mitdeutlichem Abstand an.Auch in der Ukraine (+12,9 Prozent(6)), Polen (+ 31,8 Prozent(7))oder Österreich (+9 Prozent(8)) konnte die Bionorica überproportionalzum Markt wachsen. "Besonders stolz sind wir auf die Entwicklung inRussland und der Ukraine. Hier konnten wir in sehr schwierigen Zeitendurch eine sehr moderate und auf Nachhaltigkeit ausgerichtetePreispolitik gemeinsam mit unseren Partnern erfolgreich durch dieKrise navigieren", so Prof. Popp.Trotz der wirtschaftlich schwierigen Bedingungen in Russland undder Ukraine erzielte die Bionorica-Gruppe im abgelaufenenGeschäftsjahr 2016 einen vorläufigen Netto-Umsatz von knapp 254 Mio.Euro und damit eine Steigerung von rund 3 Prozent zum Vorjahr(9).Wechselkursbereinigt entspricht dies rund 304 Mio. Euro. Ein Plus vonca. 30 Prozent seit 2014.Mit einer Eigenkapitalquote von 77 Prozent ist das Unternehmen fürdas weitere organische Wachstum gut gerüstet. Vor diesem Hintergrundwerden die geplanten Maßnahmen zur weiteren Entwicklung desosteuropäischen Marktes weiter vorangetrieben. Im russischen Voronezhwird eine Produktionsstätte gebaut, um die Kapazitäten zu erweiternsowie Zoll- und Transportkostenvorteile zu erzielen. Im Sommer diesesJahres erfolgt der Spatenstich zur Errichtung des Werkes. Für dieBauphase wird ein Zeitraum von zwei bis drei Jahren veranschlagt. Mitdem Start der Produktion rechnet Bionorica im Jahr 2020/2021.Der nachhaltige Erfolg schlägt sich auch in der Entwicklung derMitarbeiterzahl nieder. Im Jahr 2016 wurden erneut 4 Prozent mehrMitarbeiter eingestellt. Insgesamt beschäftigte Bionorica Ende 20161.532 Mitarbeiter.Ihre seit Jahren wachsenden nationalen und internationalen Erfolgeführt Bionorica auf ihre einzigartige Forschungs- undHerstellungsstrategie zurück. Das mit intensivem Ressourcenaufwandbetriebene "Phytoneering-Programm" steht für weltweit vernetztewissenschaftliche Forschung, die Entwicklung eigenerHeilpflanzen-Sorten, patentierte Herstellungsmethoden und anerkannteklinische Studien nach höchsten internationalen Standards.Als Meilenstein für Patienten bezeichnet Inhaber Prof. Popp dasMitte Januar 2017 erlassene Gesetz für erstattungsfähigeCannabis-Arzneimittel zugunsten der Linderung von Symptomen beischwerstkranken Patienten. Die seit 2002 an Cannabinoiden (Wirkstoffeaus Cannabis) forschende Bionorica nimmt auf diesem Gebiet eineVorreiterrolle ein. Neben dem Wirkstoff Dronabinol, der u.a. gegenÜbelkeit, Erbrechen oder Appetitlosigkeit (bei Krebs-Chemotherapie),starken chronischen Schmerzen oder bei Spasmen (z.B. MultipleSklerose) eingesetzt wird, produziert das Unternehmen auchnatürliches und synthetisches Cannabidiol (CBD). Für CBD gibt esHinweise, dass es zukünftig bei bestimmten Formen von Epilepsie undbei Schizophrenie therapeutisch eingesetzt werden kann. WeitereStudien zu diesen Wirkstoffen sind in Planung. Ziel ist dieEntwicklung und Herstellung entsprechender Fertigarzneimittel.Quellen:(1) Insight Health ApoFusion, Apothekenabverkauf nach Umsatz inEuro zum Endverbraucherpreis(2) Apothekenmarkt: In Apotheken abverkaufte Produkte(3) OTC-Markt: Arzneimittel, Phytopharmaka, Diätetika,Homöopathie, Medizinprodukte, Nahrungsergänzung undAnthroposophie(4) Insight Health ApoFusion, Apothekenabverkauf nach Umsatz inEuro zum Endverbraucherpreis(5) DSM, Apothekenabverkauf nach Absatz in Packungen(6) Morion, Apothekenabverkauf nach Absatz in Packungen(7) Pharma Expert, Apothekenabverkauf nach Absatz in Packungen(8) IMS Health, Apothekenabverkauf nach Absatz in Packungen(9) eigene Angaben, SAP-gestütztPressekontakt:Bionorica SEJürgen HoffmeisterLeiter Global Corporate CommunicationsKerschensteinerstraße 11-1592318 Neumarkt, DeutschlandTelefon +49/(0)9181/231-7289Telefax +49/(0)9181/231-67289E-Mail: juergen.hoffmeister@bionorica.dehttp://bionorica.de/fuer-journalisten.html