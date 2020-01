Bioness StimRouter® Neuromodulationssystem erhält CE-Zulassung zur Behandlung der Stuhlinkontinenz

Valencia, Kalifornien (ots/PRNewswire) - StimRouter ist in Europa auch zurBehandlung chronischer Schmerzen und überaktiver Blase verfügbarBioness Inc., der führende Anbieter von fortschrittlichen, klinischunterstützten Medizinprodukten zur Behandlung chronischer periphererNervenschmerzen, gab heute bekannt, dass sein StimRouter® Neuromodulationssystemdie CE-Zulassung für die Behandlung von Stuhlinkontinenz in ganz Europa erhaltenhat. Das Gerät erhielt zuvor die Zulassung zur Behandlung chronischer Schmerzenund überaktiver Blase, und Ärzte in Europa können jetzt Patienten mitStuhlinkontinenz durch Stimulation des Nervus tibialis mit einem kleinenImplantat nahe des Fußgelenks behandeln.Wenn Patienten nicht in der Lage sind, ihren Enddarm zu kontrollieren, kann diessoziale Interaktionen und die allgemeine Lebensqualität direkt beeinträchtigen.Diese Patientengruppe, die oftmals unbehandelt oder nicht ausreichend behandeltwird, sieht sich oft Depression, geringem Selbstwertgefühl und sozialerIsolierung aufgrund von Furcht und Scham gegenüber. Es wird geschätzt, dass ca.18 % der Gesamtbevölkerung (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2675378-1&h=3829374223&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2675378-2%26h%3D2826494897%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.sciencedirect.com%252Fscience%252Farticle%252Fpii%252FS1525861019303287%26a%3D18%2525%2Bof%2Bthe%2Bgeneral%2Bpopulation&a=18%C2%A0%25+der+Gesamtbev%C3%B6lkerung) in irgendeiner Form unterStuhlinkontinenz leiden. Das Thema wird oftmals tabuisiert und Patienten findenes peinlich, mit Ärzten oder Familie und Freunden über ihre Erfahrungen mitStuhlinkontinenz zu sprechen."Der StimRouter für Stuhlinkontinenz ist ein minimal-invasives, insgesamteinfach zu implantierendes Gerät, welches die leitenden Elektroden innerhalb desNervus tibialis platziert", sagte Dr. Concha Perez vom Hospital Universitario dela Princesa in Madrid. "Der Patient, dem wir das Implantat eingesetzt haben, undder durch den Gastroenterologen Dr. Cecilio Santander überwiesen wurde, zeigt inseiner Lebensqualität eine wichtige und signifikante Verbesserung mit einemLeben, das zu 90 % frei von Vorfällen ist."Der StimRouter hat im Februar 2014 die CE-Zulassung für die Behandlungchronischer peripherer Nervenschmerzen als Ergänzung weiterer Therapieoptionenohne Medikamente erhalten und zudem im Februar 2019 zur Behandlung überaktiverBlase. Die StimRouter-Implantation erfordert nur einen Einschnitt und wird oftin nur 30 Minuten in Lokalanästhesie durchgeführt. Eine tragbare Fernbedienungermöglicht es Patienten, ihre Therapie drahtlos zu kontrollieren und anzupassen."Der StimRouter verändert das Leben von Patienten, die nach neuen Wegen suchen,nicht nur Schmerzen zu behandeln, sondern zudem Erkrankungen mit Auswirkungenauf die Lebensqualität wie Stuhlinkontinenz und überaktive Blase", sagte ToddCushman, Präsident und CEO von Bioness. "Die Ausweitung der behördlichenZulassung und der klinischen Kenntnisse im Bereich der Stimulation periphererNerven ermöglicht innovative Nutzungen des StimRouters in Europa und besitzt dasPotenzial der künftigen Ausweitung der Nutzung in den USA über die derzeitigeIndikation für chronische Schmerzen hinaus."Weitere Informationen über den StimRouter erhalten Sie unter www.stimrouter.com.Informationen zum StimRouter® NeuromodulationssystemDer StimRouter ist von der amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA zur Behandlungchronischer peripherer Nervenschmerzen (mit Ausnahme von Schmerzen imkraniofazialen Bereich) zugelassen. Der StimRouter ist ein minimal-invasivesmedizinisches Produkt zur Neuromodulation, das aus einem dünnen, implantiertenLeiter mit leitfähiger Elektrode, einem externen Impulsgeber (EPT) und einemtragbaren, drahtlosen Patientenprogrammierer besteht. Elektrische Signale werdentransdermal vom EPT durch die Elektrode und über den Leiter zum Zielnervübertragen. Der StimRouter wird auf Anweisung des Arztes programmiert, um dieAnforderungen des Patienten zu erfüllen, wird aber vom Patienten gesteuert, umdie spezifischen, veränderlichen Bedürfnisse des Patienten in derSchmerzbehandlung zu berücksichtigen.Informationen zu Bioness Inc.Bioness ist der führende Anbieter innovativer Technologien, die Menschen helfen,Mobilität und Unabhängigkeit zurückzugewinnen. Zu den Produkten von Bionesszählen implantierbare und externe Neuromodulationssysteme, Robotiksysteme undsoftwaregestützte Therapieprogramme, die Menschen, die an Schmerzen, Störungendes zentralen Nervensystems oder orthopädischen Verletzungen leiden,funktionelle und therapeutische Unterstützung bieten. Derzeit bietet Bionesssechs Medizingeräte in seinem kommerziellen Portfolio an, die auf fünfKontinenten und in über 25 Ländern weltweit vertrieben und verkauft werden.Unsere Technologien wurden in den renommiertesten und angesehenstenInstitutionen auf der ganzen Welt eingesetzt. Etwa 90 % der führendenRehabilitationskliniken in den Vereinigten Staaten setzen derzeit eine odermehrere Bioness-Lösungen ein. Bioness konzentriert sich vor allem darauf, große,unterversorgte Kundengruppen mit innovativen, evidenzbasierten Lösungen zuunterstützen und weiterhin neue Produkte, die den wachsenden und sich änderndenBedürfnissen unserer Kunden entsprechen, zu entwickeln und kommerziell verfügbarzu machen. Die jeweiligen Ergebnisse hängen vom Einzelpatienten ab. Wenden Siesich an einen Arzt, um festzustellen, ob dieses Produkt für Sie geeignet ist.Kontraindikationen, Nebenwirkungen und Vorsichtsmaßnahmen sind online verfügbarunter www.bioness.com.Medienbeziehungen KontaktinformationenNext Step Communicationsbioness@nextstepcomms.com781.326.1741Logo - https://mma.prnewswire.com/media/509286/Bioness_Inc_Logo.jpgWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/126531/4484132OTS: Bioness, Inc.Original-Content von: Bioness, Inc., übermittelt durch news aktuell