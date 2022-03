BiondVax Pharmaceuticals Aktie: Deshalb legen die Aktien zu!

BiondVax Pharmaceuticals Ltd (NASDAQ:BVXV) hat mit der Max-Planck-Gesellschaft und der Universitätsmedizin Göttingen (UMG), beide in Deutschland, definitive Vereinbarungen über eine strategische Zusammenarbeit zur Entwicklung von Antikörpern in Nanogröße (NanoAbs) unterzeichnet.

Das ist passiert

BiondVax wird eine exklusive Option auf eine weltweite Lizenz zu vorher vereinbarten kommerziellen Bedingungen für die weitere Entwicklung und Kommerzialisierung jedes erzeugten NanoAbs haben. Die von den BiondVax-Kooperationspartnern bereits entwickelten



