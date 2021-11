Bionano Genomics-Aktie: Der Kursverfall setzt sich fort!

Bei der Bionano Genomics-Aktie ist leider noch immer kein Land in Sicht. Im Gegenteil, das Papier legte am Freitag im laufenden Abwärtstrend noch einmal an Tempo zu und bewegte sich um knapp zwölf Prozent in die Tiefe. Der Kurs kam zum Wochenende dadurch bei 3,34 Euro an.

Damit wurde mal wieder ein neues 6-Monats-Tief erreicht und es dürfte wahrscheinlich nicht das letzte



