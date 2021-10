Bionano Genomics-Aktie: Aufschwung nach Übernahme!

Bionano Genomics Inc. (NASDAQ:BNGO) Aktien werden am Dienstag höher gehandelt, nachdem das Unternehmen bekannt gab, dass es den Kauf von BioDiscovery Inc. vereinbart hat, einem Anbieter von Software für die Analyse, Integration und Berichterstattung von genomischen Daten.

Das Unternehmen erwirbt BioDiscovery für bis zu 100 Millionen Dollar in bar und Aktien.

Der Kurs von Bionano Genomics stieg bei der letzten Überprüfung am



