BionTech Aktie: Drama vor Handelsschluss!

Die letzte Nachricht von BioNTech, Biopharma-Spezialist mit Sitz in Mainz, stammt von Ende März. Damals präsentierte das Unternehmen seine Jahreszahlen, auch über den aktuellen Stand in der Krebsforschung gab es aktuelle Informationen. Zum Corona-Impfstoff, seit Mitte März das beherrschende Thema für Anleger, gab es von BioNTech jedoch keine Neuigkeiten. Diese kommen jetzt von der Börse, es sind keine guten: Am Mittwochnachmittag ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung