Biometrische Kameras von DERMALOG mit dem German Innovation Award ausgezeichnet

Berlin / Hamburg (ots) - Zum vierten Mal hat der Rat für Formgebung zukunftsweisende Produktinnovationen prämiert. Ein German Innovation Award 2021 in Gold – die höchste Auszeichnung, die die Jury der renommierten Institution im Rahmen dieses Preises vergibt – ging dabei an die DERMALOG Identification Systems GmbH.Mit seinen neuen Multi-Biometric Cameras zur schnellen biometrischen Identifizierung hat DERMALOG die Experten-Jury des German Innovation Awards überzeugt. Berührungslos und automatisiert erfasst die Technik mehrere biometrische Merkmale und ermöglicht so einen sicheren Betrieb, beispielsweise im Bereich Zugangskontrollen. Mit dem Kamerasystem sei eine zeitgemäße Weiterentwicklung gelungen, die in Pandemiezeiten und darüber hinaus für noch mehr Sicherheit sorge, heißt es in der Begründung der Jury.Aus einer Entfernung von bis zu 2 m erkennt die innovative Technik der Multi-Biometric Cameras Gesicht und Iris innerhalb einer Sekunde. Dank integrierter Thermalsensoren können die Kameras zusätzlich die Körpertemperatur messen. Damit bietet die Lösung eine besonders hohe Genauigkeit bei der biometrischen Identifizierung und leistet einen Beitrag für zusätzlichen Gesundheitsschutz.„Wir freuen uns sehr über den Gewinn des German Innovation Awards für die Multi-Biometric Cameras, eine Produktreihe, hinter der jahrelange Forschungsarbeit steckt. Daher ist der Award auch eine Auszeichnung für die herausragende Arbeit unserer zahlreichen Entwicklerinnen und Entwickler“, sagt DERMALOG-Geschäftsführer Günther Mull.Die neuen Kameras des Hamburger Biometriespezialisten sind bereits weltweit im Einsatz. In mehr als 60 Ländern sorgen sie für sichere und schnelle Zutrittskontrollen, unter anderem in den Bereichen Gesundheit, Bildung, Grenzschutz, Produktion und Gastgewerbe.Pressekontakt:DERMALOG Identification Systems GmbHSven BöcklerPress RelationsTel.: +49 (0)40 413 227 - 0info@dermalog.comwww.dermalog.comOriginal-Content von: DERMALOG Identification Systems GmbH, übermittelt durch news aktuell