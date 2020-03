Biomethan bringt CNG voran / Der CNG-Club e.V. informiert: CNG noch umweltfreundlicher durch steigenden Biomethan-Anteil (FOTO)

München (ots) - Der CNG-Antrieb hat erneut einen großen Schritt in Richtungklimaschonende und nachhaltige Mobilität gemacht: Im neuen Jahr hat sich derAnteil an Biomethan im CNG-Kraftstoff gegenüber 2019 verdoppelt und liegt damitmomentan bei mehr als 40 Prozent. Die 50 Prozent sollen auch in Kürze geknacktwerden. Die Anzahl der CNG-Stationen mit 100 Prozent Bio-Kraftstoff hat sich inden vergangenen Monaten ebenfalls nahezu verdoppelt!Das CNG-Fahrzeug hat in jüngster Vergangenheit in Sachen Klimaschutz nochmalsgewaltig an Fahrt aufgenommen. So haben sowohl die Anteile von regenerativemBiomethan am CNG-Kraftstoff an deutschen Gas-Tankstellen als auch die Anzahl derCNG-Stationen, die zu 100 Prozent regeneratives Methan als Kraftstoff anbieten,Rekordwerte erreicht und sich jeweils beinahe verdoppelt. "Betrug derregenerative Anteil traditionell bis ins vergangene Jahr zwischen 20 und 25Prozent, so werden wir in Kürze voraussichtlich bei über 50 ProzentBiomethan-Anteil im Kraftstoff landen", stellt der Präsident des CNG-Club e.V.,Miklos Graf Dezasse, fest.CNG Spitzenreiter beim KlimaschutzDadurch ist CNG auch für den sofort wirksamen Klimaschutz bei der Mobilität top."Wer einen aktiven Beitrag gegen die Erderwärmung leisten will, kommt anCNG-Fahrzeugen nicht vorbei - dies gilt für Pkw ebenso wie für Transporter, Lkwund Busse", so der Präsident des CNG-Club e.V. weiter. Denn durch den stetigsteigenden Anteil an Biomethan im Kraftstoff trägt der CNG-Antrieb auch inzunehmendem Umfang zum Klimaschutz bei - und das umso stärker mit steigendenAbsätzen."Die CNG-Mobilität liegt hinsichtlich der regenerativen Erzeugung undCO2-Einsparung auch deutlich vor der staatlich massiv gefördertenElektromobilität", betont Miklos Graf Dezasse. Und obwohl, so Dezasse weiter,das Elektroauto auf dem Papier mit null Emissionen geführt werde, liege beiStrom der erneuerbare Anteil heute bei gerade einmal zirka 40 Prozent. Würde dasE-Fahrzeug jedoch mit dem EU-Strom-Mix bemessen, läge das CNG-Fahrzeug schon mit40 Prozent erneuerbarem Anteil auf gleicher Höhe. "Doch der erneuerbare Anteilbei CNG-Fahrzeugen tendiert derzeit schon zu 50 Prozent - Tendenz steigend",erläutert der Präsident.Gegenüber einem mit Benzin oder Diesel betriebenen Fahrzeug sorgt einCNG-Fahrzeug, das mit Biomethan fährt, für eine CO2-Einsparung von 80 bis 95Prozent. "Beim Kraftstoff Biomethan aus überschüssigem Stroh erreicht einMittelklasse-Pkw CO2-Emissionen, die die EU-Grenze von 95 g/km mehr als deutlichunterschreiten - man ist nahezu klimaneutral unterwegs", so Dezasse. Dennochwerde ein CNG-Fahrzeug nach wie vor auf fossiler Basis berechnet und damit dasBild massiv verzerrt. Hier ist nach Ansicht des CNG-Club e.V. die Politikgefordert, den mittlerweile deutlich hohen - und weiter steigenden -Biomethananteil anzurechnen.Die Fahrer von CNG-Fahrzeugen und damit auch die Mitglieder des CNG-Club sindindes längst begeistert von der klimaneutralen Mobilität, die das Bio-CNGermöglicht, und fragen diese auch immer mehr nach. "CNG-Fahrer wissen: Mitkeinem Treibstoff schafft man die Dekarbonisierung leichter als mit Biomethan",führt der CNG-Club Präsident an.CNG - die Rettung für das Autoland Deutschland?Doch damit nicht genug. "Ein weiterer Pluspunkt, den wir uns immer wiedervergegenwärtigen müssen, ist die Tatsache, dass sich fossiler, erneuerbarer odersynthetischer Kraftstoff in jedem CNG-Fahrzeug ohne technische Veränderungennutzen lässt. Damit ist der CNG-Antrieb für das Autoland Deutschland nichtzuletzt die Chance, Arbeitsplätze zu erhalten und die Wertschöpfung im eigenenLand zu belassen", resümiert der CNG-Club Präsident mit Blick in die Zukunft.Über den CNG-Club e. V.Der CNG-Club e.V. setzt sich aktiv ein für die nachhaltige, kostengünstige undklimaschonende Mobilität mit Compressed Natural Gas (CNG) - dem umweltschonendenKraftstoff aus Erdgas, Biomethan und synthetischem Methan. Der gemeinnützigeVerein fungiert als Informationsplattform, Netzwerk und Bundesverband. Ervertritt die Interessen der Verbraucher gegenüber der Politik,Automobilhersteller, Gasbranche, CNG-Tankstellenbetreiber.Pressekontakt:Medienkontakt:Isabella FinsterwalderE-Mail: i.finsterwalder@cng-club.deTel: +49 171 830 2371Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/126841/4538396OTS: CNG-Club e. V.Original-Content von: CNG-Club e. V., übermittelt durch news aktuell